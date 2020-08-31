البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الاثنين

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، آخر ثاني جلسات الأسبوع ، بتراجع جماعي لمؤشراتها تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.
وخسر رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة نحو 3.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 630.893 مليار جنيه.
اقرأ أيضا:وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 11365 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2044 نقطة.
مشتريات محلية تعزز من صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الاثنين
تحقيق.. البورصة السلعية ودورها في ضبط منظومة التجارة الداخلية
مشتريات محلية تعزز من صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الاثنين
تحقيق.. البورصة السلعية ودورها في ضبط منظومة التجارة الداخلية
وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13327 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 4310 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1848 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة.