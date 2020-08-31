قيمتها 23 ألف دولار.. خبير اقتصادي يحذر من البيتكوين: قد تمول الإرهاب

قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن البيتكوين عملة افتراضية مشفرة ويسهل التعامل بها ولكن لها بعض المخاطر.





وأضاف رشاد عبده، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، " عندما بدأ التعامل بالعملة تمت طباعة عدد منها، ولا أحد يعلم الجهة المنتجة لها، والبائع والمشتري غير معلومين، ولا يتم إعلان أسمائهما".





وتابع رشاد عبده "هناك دول حرمت التعامل بـ البيتكوين، وأخرى أتاحت البنوك للتعامل فيها".





وأكد رشاد عبده "عملة البتكوين بدأت من 14 سنة كانت قيمتها 100 دولار، وأعلى سعر وصلت له كان 23 ألف دولار، و سعرها هذا الشهر حوالي 10 آلاف دولار للبيتكوين".





ولفت رشاد عبده "البنك المركزي أصدر قرارا من 6 أشهر بالطلب من المصريين بعدم التعامل في البيتكوين، ومن الممكن أن تمول البيتكوين الإرهاب والدعارة ولا سلاح ".



