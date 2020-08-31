في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال زوجة ماجد المصري





وعلقت ماجد المصري بكلمات رومانسية، كل سنة وأنتي طيبة يا قلب قلبي".





وتحرص زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها بإستمرار بأحدث الإطلالات، هي دائما تجذب الأنظار بالملابس اللافتة وعلى أحدث صيحات الموضة.





كما أنها تكشف عن جمال ملامحها بوضع المكياج الجذاب ذات الألوان الناعمة مثل البمبي والموف الهادئ مع البلاشر المميز.





وتتميز زوجة ماجد المصري بارتداء مجموعة من النظارات الشمسية على أحدث صيحات الموضة.





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