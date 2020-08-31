AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال زوجة ماجد المصري

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:26 م
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
Advertisements
حياة عبد العزيز
حرص الفنان ماجد المصري على تهنئة زوجته رانيا أبو النصر بعيد ميلادها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت ماجد المصري بكلمات رومانسية، كل سنة وأنتي طيبة يا قلب قلبي".

وتحرص زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها بإستمرار بأحدث الإطلالات، هي دائما تجذب الأنظار بالملابس اللافتة وعلى أحدث صيحات الموضة.

كما أنها تكشف عن جمال ملامحها بوضع المكياج الجذاب ذات الألوان الناعمة مثل البمبي والموف الهادئ مع البلاشر المميز.

وتتميز زوجة ماجد المصري بارتداء مجموعة من النظارات الشمسية على أحدث صيحات الموضة.

اقرأ أيضا:

زوجة ماجد المصري زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري زوجة ماجد المصري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ البمبي الجريء .. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها

بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها

بـ تي شيرتات تحمل صورته .. بسمة بوسيل تحتفل مع تامر حسني بعيد ميلاده

بـ 10 صور وكلمات رومانسية .. شاهد دياب يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بألوان الصيف.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

النيابة العامة: حبس 3 متهمين وإخلاء سبيل 4 في قضية فتاة فيرمونت

مجلس الوزراء يكشف حقيقة مد مهلة التصالح مع مخالفات البناء.. فيديو

فيديو جراف.. حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبرى الجديدة

بعد واقعة محكمة مصر الجديدة.. الحكومة تسعى لتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة لـ 10 سنوات

أري بابل يعلن انتقاله رسميًا لنادي الزمالك

متحدث الوزراء يحذر: الفترة القادمة ستكون صعبة ومحرجة لـ كورونا

AdvertisementS

ننشر قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر سبتمبر

الحكومة: قطع المياه والكهرباء عن أصحاب هذه العقارات

لا تمارس العمل القضائي.. متحدث النيابة الإدارية يكشف مفاجأة عن بطلة واقعة محكمة مصر الجديدة.. فيديو

مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة يعلق على واقعة التعدي على ضابط شرطة

بعد تزايد أعداد مصابي كورونا.. 3 توجيهات جديدة من رئيس الوزراء للمحافظين

متحدث الوزراء يحذر: الفترة القادمة ستكون صعبة ومحرجة لـ كورونا

حبس ابنة نهى العمروسي وأحمد الجنزوري 4 أيام في قضية الفيرمونت

بعد قرار الحكومة .. 4 حالات تستوجب إزالة مخالفات البناء بشكل فوري .. تفاصيل

هيتجنن وهيموت.. المذيع الإخواني زوبع يتعرض لصدمة بعد القبض على محمود عزت

ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بها هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب

فيديو جراف.. حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبرى الجديدة

ربع مليون جنيه.. هدية خال لابن شقيقته بعد النجاح في دبلوم الصنايع بمجموع 68% | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو محتار في الأعراض.. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ كورونا.. تعرف عليها

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال زوجة ماجد المصري

لمظهر جذاب.. أماكن غير تقليدية لثقب الحلق في الأذن.. صور