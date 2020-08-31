انطلاق أولى فعاليات مبادرة قرية بلا أمية بمركز قطور في الغربية.. شاهد

انطلقت اليوم أولى فعاليات مبادرة قرية بلا أمية في إطار مشروع القرى النموذجية الذي تتبناه المحافظة للارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي لقرى محافظة الغربية.





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وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق حمى محافظ الغربية وتنفيذا لرؤية مصر 2030 م.





بدأت المبادرة بقرية شبرابلولة التابعة لمركز ومدينة قطور.





كما حضر الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد وأعضاء المكتب الفني للمحافظ وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.





يذكر أن محافظة الغربية أطلقت مبادرة القرى الأكثر إنتاجا وتتضمن في المرحلة الأولى تطوير 6 قرى من أصل 23 قرية تم اختيارها لتكون قرى نموذجية في جميع المجالات.