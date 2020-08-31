فيروز ترد على وسام ماكرون بهدية قيمة للرئيس الفرنسي.. صورة

ردت السيدة فيروز على هدية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استقبلته في منزلها مساء اليوم الاثنين، حيث منح ماكرون السيدة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.





وقالت وسائل إعلام لبنانية إن السيدة فيروز أهدت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوحة فنية، خلال زيارته لها في بيتها بالرابية.





وأظهرت صورة التقطها وسائل الإعلام أحد موظفي ماكرون يحمل اللوحة التي كانت مغطاة بالقماش.





من جانبه، قال ماكرون للمتظاهرين أثناء مغادرته منزل فيروز إن "اللقاء مع السيدة فيروز كان استثنائيًا ولا أستطيع البوح بما قالته لي، وفيروز رمزكم في لبنان وأغنيتي المفضلة هي (لبيروت)".





وأضاف: "فيروز تعطينا الأمل وتعطي صورة حالمة عن لبنان وأنا أعدكم أن يعود لبنان أفضل".





وتابع أن فيروز تجسد قصص المحبة، واصفا إياها بـ"الأيقونة" ولها مكانة خاصة بقلوب الفرنسيين.





ووجه حديثه للمتظاهرين قائلا: "ارتدوا الكمامات وحافظوا على التباعد الاجتماعي".





وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن اللقاء بين ماكرون والسيدة فيروز استغرق ساعة وربع.