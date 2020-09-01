بحبة البركة.. طريقة عمل كفتة رول بالعجين​ أفضل من المطاعم

يعشق كثيرون تناول الكفتة بكافة أنواعها، ويطلبونها من المطاعم، لذلك نقدم طريقة عمل كفتة رول بالعجين.

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كفتة رول بالعجين​، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى، وشكل مشهى.

مقادير كفتة رول بالعجين​

4 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة كبيرة خميرة خميرة

1 ملعقة كبيرة سكر نصف كوب زيت

1 كوب لبن

ماء دجاج مفروم

بصل

مرقة طماطم

فلفل الوان

فلفل حار

بقدونس

بهارات

ملح

فلفل اسود

للوجه

بيض

لبن

حبة البركة او سمسم

طريقة تحضير كفتة رول بالعجين​

* يخلط الدقيق مع خميرة وبيكنج باودر وملح وسكر ولبن وزيت جيدا

* ثم يضاف الماء ونستمر في العجن حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة

* يوضع بصل مفروم ومكعب مرقة طاسة على النار

* يضاف دجاج مفروم أو قطع صغيرة مع طماطم وبقدونس مفروم وبهارات وملح وفلفل وتقلب جيدا حتى تنضج قليلا

* تقطع العجينة كويرات وتفرد باستخدام نشابة

* يوضع حشو الدجاج بداخلها وتلف على شكل رول جيدا ثم يضاف بيض ولبن على الوجه وتضاف حبة البركة أو سمسم حسب الرغبة