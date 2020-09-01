AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بحبة البركة.. طريقة عمل كفتة رول بالعجين​ أفضل من المطاعم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:59 ص
بحبه البركة ... طريقة
بحبه البركة ... طريقة عمل كفتة رول بالعجين​ أفضل من المطاعم
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يعشق كثيرون تناول الكفتة بكافة أنواعها، ويطلبونها من المطاعم، لذلك نقدم طريقة عمل كفتة رول بالعجين.

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كفتة رول بالعجين​، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى، وشكل مشهى.

مقادير كفتة رول بالعجين​

4 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 ملعقة كبيرة خميرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر نصف كوب زيت
1 كوب لبن
ماء دجاج مفروم
بصل
مرقة طماطم
فلفل الوان
فلفل حار
بقدونس
بهارات
ملح
فلفل اسود
للوجه
بيض
لبن
حبة البركة  او سمسم

طريقة تحضير كفتة رول بالعجين​

* يخلط الدقيق مع خميرة وبيكنج باودر وملح وسكر ولبن وزيت جيدا

* ثم يضاف الماء ونستمر في العجن حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة

* يوضع بصل مفروم ومكعب مرقة طاسة على النار

* يضاف دجاج مفروم أو قطع صغيرة مع طماطم وبقدونس مفروم وبهارات وملح وفلفل وتقلب جيدا حتى تنضج قليلا

* تقطع العجينة كويرات وتفرد باستخدام نشابة

* يوضع حشو الدجاج بداخلها وتلف على شكل رول جيدا ثم يضاف بيض ولبن على الوجه وتضاف حبة البركة أو سمسم حسب الرغبة

* ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الباذنجان رول بالكفتة.. خطوة بخطوة

أحلى من المطاعم .. طريقة عمل دجاج مقرمش فى المنزل

بالخميرة والبيكنج بودر.. طريقة عمل كفتة رول بالعجين​

للعشاء.. طريقة تحضير كفتة رول بالعجين

طريقة مبتكرة لعمل صينية كوسة بالأرز.. فيديو

طريقة عمل ونتون الدجاج.. فيديو

ترشيحاتنا

ننشر قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر سبتمبر

تركيا ترسل مجموعة مرتزقة جديدة إلى ليبيا.. صور

لو عندك دليل طلعه.. الإسماعيلي يصدر بيانا ردا على حسني عبد ربه

أمر ملكي سعودي بإقالة عدد من المسئولين وإحالتهم للتحقيق في قضايا فساد

أخبار الفن.. شريف منير يلجأ للقضاء.. هالة صدقي تتحدى زوجها بـ 5 صور.. خناقة رانيا يوسف وسمية الخشاب على التريند

شعبة الجمارك تحسم الجدل بشأن سيارة ياسمين صبري.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على كرسي الحلاقة.. رجل يتلقى عدة رصاصات في رأسه| فيديو

بعد عملية زارعة رئتين.. امرأة تأخذ أنفاسها لأول مرة منذ 10 سنوات| فيديو

سر نجاح حبهما.. احتفال عجوزين بمرور 60 عامًا على زواجهما بالفستان والبدلة| صور