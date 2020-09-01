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محافظات

محصول بقولي صيفي.. نجاح زراعة لوبيا العلف في الأراضي الرملية بسيناء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:32 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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احمد صالح
نجحت زراعة محصول لوبيا العلف والذي يتبع العائلة البقولية في الأراضي الرملية الخالية من الأمراض، بمحافظة شمال سيناء، وهي تلعب دورًا كبيرًا في تحسين خواص التربة. 

وأكد الدكتور جودة أبو هاشم، الباحث في محطة البحوث الزراعية بالعريش محافظة شمال سيناء، أنه يتم زراعته للحصول على العلف الأخضر الغني بالبروتين، وهو محصول بقولي صيفي يزرع منفردا أو محملا على محاصيل العلف النجيلية الصيفية مثل: الدخن وحشيشة السودان، لإثراء المادة العلفية من البروتين. 

وأوضح الباحث، أنها تزرع من أجل الحصول على العلف الأخضر الغنى بالبروتين، والذى يبلغ حوالى ٢١ ٪، ويساعد على تحسين جودة اللحم.. كما تزرع بهدف إنتاج الدريس الغنى بالبروتين، والذى يبلغ حوالى ١٥٪ وذلك عند زيادة الكمية بالحقل عن تغذية الحيوان لاستخدامه في التغذية في حاله قلة المادة العلفية.

وأضاف: "أنه يتخلف عنه كمية كبيرة من الأوراق، فضلًا عن الجذور التي تحتوي على العقد التي تضيف النيتروجين العضوي والمثبتة للآزوت،كما يتخلف عند انتهاء المحصول الجذور الغنية بالمواد العضوية التي تتحلل في التربة.

وأشار الدكتور جوده إلى أنه يتم زراعته في النصف الأول من إبريل وحتى النصف الأول من مايو، وعند التبكير في الزراعة يمكن الحصول على عدد أكبر من الحشات، وينصح بمعاملة التقاوي بالمطهرات الفطرية خاصة عفن الجذور".

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