محصول بقولي صيفي.. نجاح زراعة لوبيا العلف في الأراضي الرملية بسيناء

وأوضح الباحث، أنها تزرع من أجل الحصول على العلف الأخضر الغنى بالبروتين، والذى يبلغ حوالى ٢١ ٪، ويساعد على تحسين جودة اللحم.. كما تزرع بهدف إنتاج الدريس الغنى بالبروتين، والذى يبلغ حوالى ١٥٪ وذلك عند زيادة الكمية بالحقل عن تغذية الحيوان لاستخدامه في التغذية في حاله قلة المادة العلفية.وأضاف: "أنه يتخلف عنه كمية كبيرة من الأوراق، فضلًا عن الجذور التي تحتوي على العقد التي تضيف النيتروجين العضوي والمثبتة للآزوت،كما يتخلف عند انتهاء المحصول الجذور الغنية بالمواد العضوية التي تتحلل في التربة.وأشار الدكتور جوده إلى أنه يتم زراعته في النصف الأول من إبريل وحتى النصف الأول من مايو، وعند التبكير في الزراعة يمكن الحصول على عدد أكبر من الحشات، وينصح بمعاملة التقاوي بالمطهرات الفطرية خاصة عفن الجذور".اقرأ أيضا: