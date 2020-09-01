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فن

على البحر.. دينا تشارك جمهورها صور من إجازتها الصيفية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
دينا الراقصة
دينا الراقصة
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ندى فكري
نشرت الفنانة دينا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا في الصور على البحر  من إجازتها الصيفية وعلقت قائلة: "إنه يوم جيد لقضاء يوم جيد.. صباح الفل".


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت دينا على جمال بشرتها،  و لم تتكلف بوضع المكياج مما ابرز جمالها. 

وتركت شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت نضارة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.
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