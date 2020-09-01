على البحر.. دينا تشارك جمهورها صور من إجازتها الصيفية

نشرت الفنانة دينا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت دينا في الصور على البحر من إجازتها الصيفية وعلقت قائلة: "إنه يوم جيد لقضاء يوم جيد.. صباح الفل".اقرأ ايضًا| بـ الأبيض المكشوف.. أسما شريف منير بإطلالة صيفية جذابةومن الناحية الجمالية، أعتمدت دينا على جمال بشرتها، و لم تتكلف بوضع المكياج مما ابرز جمالها. وتركت شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت نضارة.ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة. View this post on Instagram It’s a #good day to have a good #day صباح الفل ♥️♥️ A post shared by Dina دينا (@dinadancerofficial) on Aug 31, 2020 at 11:48pm PDT