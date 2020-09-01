AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم.. بدء امتحانات الدراسات العليا بجامعة المنيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:08 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
Advertisements
ايمن رياض
بدأ اليوم طلاب مرحلة الدراسات العليا بكليات جامعة  المنيا "الدبلوم، تمهيدي ماجستير، الماجستير، الدكتوراه"؛ أولى أيام امتحاناتهم النظرية بجميع كليات الجامعة، وذلك طبقًا للجداول المُعلنة لمراحل الدراسات العليا والدبلومات، والباحثين المسجلين للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه بمختلف الكليات.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الاختبارات تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد؛ وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وباحثي الجامعة، مع الالتزام بما تم تنفيذه من جميع الإجراءات الوقائية في اختبارات طلاب الفرق النهائية؛ بالتزام الطلاب بارتداء الماسك الواقي "الكمامة"، والحضور بساعة واحدة على الأقل قبل بدء الامتحانات لإتمام أعمال التعقيم ببوابات التعقيم الذاتي على بوابات الجامعة الرئيسية، وكذلك قياس درجات حرارة الطلاب بالكاشفات الحرارية، مع مراعاة الالتزام بالتباعد والمسافات البينية بين الطلاب، وعدم السماح بتبادل الأدوات الشخصية الخاصة بكل طالب، ومغادرة الطلاب للحرم الجامعي عقب الانتهاء من الامتحان ولا يسمح بأي تجمعات.

اقرأ المزيد 


والجدير بالذكر، أنه تزامنًا مع بدء الامتحانات النظرية لطلاب مرحلة الدراسات العليا، سيتم أيضًا فتح باب التقدم للدراسات العليا بجميع كليات الجامعة اعتبارًا من 1/9/2020 وحتى 15/10/2020 وذلك طبقًا للوائح الكليات علي أن يكون التقدم إلكترونيًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى للجامعات: 1 يوليو بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية

وكيل صيدلة عين شمس: امتحانات الماجستير والدبلوم أول سبتمبر

أخبار جامعة عين شمس.. وكيل صيدلة: امتحانات الماجستير والدبلوم أول سبتمبر...عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة توضح موعد الإعلان عن جداول الامتحانات

شاهد .. امتحانات الفرق النهائية بهندسة حلوان وسط إجراءات احترازية مشددة

تعرف على مواعيد امتحانات طلاب الفرق النهائية بـ صيدلة عين شمس

شاهد.. هندسة حلوان تواصل امتحانات الفرق النهائية وسط إجراءات احترازية مشددة

ترشيحاتنا

للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم

هل يشترط على الأرملة ارتداء الثياب السوداء حدادا على زوجها؟ أزهري يجيب.. فيديو

أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور

هل يشترط إقامة الصلاة لمن يصلي منفردا؟ .. أمين الفتوى يجيب

المتهم بذبح والد حبيبته أمام المسجد: رفض يجوزهالي واستقل بشغلي

"لقينا بيشوي ومنة عبدالعزيز عريانين".. قبل الجلسة | ماذا حدث في فندق الهرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور

وفر اشتراك النظافة.. بأرخص سعر مواسير منزلية للتخلص من القمامة| اختراع طالبتين بالفيديو

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور