اليوم.. بدء امتحانات الدراسات العليا بجامعة المنيا

بدأ اليوم طلاب مرحلة الدراسات العليا بكليات جامعة المنيا "الدبلوم، تمهيدي ماجستير، الماجستير، الدكتوراه"؛ أولى أيام امتحاناتهم النظرية بجميع كليات الجامعة، وذلك طبقًا للجداول المُعلنة لمراحل الدراسات العليا والدبلومات، والباحثين المسجلين للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه بمختلف الكليات.





وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الاختبارات تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد؛ وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وباحثي الجامعة، مع الالتزام بما تم تنفيذه من جميع الإجراءات الوقائية في اختبارات طلاب الفرق النهائية؛ بالتزام الطلاب بارتداء الماسك الواقي "الكمامة"، والحضور بساعة واحدة على الأقل قبل بدء الامتحانات لإتمام أعمال التعقيم ببوابات التعقيم الذاتي على بوابات الجامعة الرئيسية، وكذلك قياس درجات حرارة الطلاب بالكاشفات الحرارية، مع مراعاة الالتزام بالتباعد والمسافات البينية بين الطلاب، وعدم السماح بتبادل الأدوات الشخصية الخاصة بكل طالب، ومغادرة الطلاب للحرم الجامعي عقب الانتهاء من الامتحان ولا يسمح بأي تجمعات.





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والجدير بالذكر، أنه تزامنًا مع بدء الامتحانات النظرية لطلاب مرحلة الدراسات العليا، سيتم أيضًا فتح باب التقدم للدراسات العليا بجميع كليات الجامعة اعتبارًا من 1/9/2020 وحتى 15/10/2020 وذلك طبقًا للوائح الكليات علي أن يكون التقدم إلكترونيًا.



