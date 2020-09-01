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تعليم

مدير تنسيق هندسة عين شمس: تخصيص فريق لمساعدة طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قالت خديجة صادق مدير تنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس إن معامل تنسيق كلية الهندسة، استقبلت أعداد كثيفة من طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات اليوم، الثلاثاء، لتسجيل رغباتهم. 

وأضافت خديجة خلال تصريحاته لـ صدى البلد أنه تم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المعامل والأجهزة. 

وأكدت أن لكل طالب فرد متخصص لمساعدته في استفساراته، وملء الرغبات وتجنب الأخطاء.

الجدير بالذكر تستقبل معامل التنسيق بالجامعات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات اليوم، الثلاثاء، في اليوم الأول للمرحلة، وذلك بعد أن أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر المرحلة حتي يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا‪.‬

ويمكن الاطلاع على موقع التنسيق عبر هذا الرابط

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة‪.‬
‏‪ ‬
وأضاف عبد الغفار أنه اطمأن على سير وسهولة الإجراءات لطلاب الشهادات العربية والأجنبية وطلاب الثانوية العامة، كما أطمأن على سير أعمال مكتب التنسيق بالمرحلة الأولى وتوفير جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بمكتب التنسيق، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم، مؤكدا أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات.
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