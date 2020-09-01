بتقنية الفيديو كونفرانس.. رئيس الوزراء يتابع المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القليوبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة القليوبية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.









بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم متابعة الموقف على الأرض فيما يخص المشروعات الحيوية التي تهم المواطنين في كل المحافظات، مؤكدا أن الهدف من هذه اللقاءات المتتابعة، والتي ستتكرر مع كل المحافظين، هو العمل على حل المشكلات المتداخلة مع الوزارات والجهات المختلفة، ودفع العمل في المشروعات المتعددة.









وخلال الاجتماع، أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021 بلغ 512 مليون جنيه، مستعرضا توزيعات هذه الاعتمادات على القطاعات المختلفة، سعيا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.











كما عرض محافظ القليوبية أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في نطاق المحافظة، وكذا أبرز التحديات التي تواجه عملية التنفيذ في مختلف القطاعات، إلى جانب استعراضه لموقف منظومة المخلفات الصلبة، وكذلك الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء، والتعديات على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة؛ سواء أراضي بناء أو أراض زراعية.









ففيما يخص الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الصحة، أشار اللواء عبد الحميد الهجان، إلى أن هناك 25 مشروعًا تم الانتهاء منها بالكامل بتكلفة 354 مليون جنيه، وقال إن هناك 18 مشروعًا جارٍ العمل على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه، وتضمنت أبرز المشروعات التي تم الانتهاء منها مستشفى التأمين الصحي ببنها، ومستشفى قها المركزي، إلى جانب تطوير مستشفى قليوب المركزي، وتطوير مستشفى أبوالمنجا المركزي.









بينما تضمنت المشروعات الجاري تنفيذها في هذا القطاع تطوير كل من مستشفى كفر شكر، ومستشفى الخانكة المركزي، إلى جانب عملية إحلال كامل لمستشفى طوخ المركزي، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى القناطر الخيرية المركزي.







وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أشار المحافظ إلى أن القطاع شهد خلال الخطة المركزية 2014-2020 إنشاء وتطوير 202 مدرسة بتكلفة 937 مليون جنيه، منوهًا إلى أن هناك 43 مشروعًا جار العمل على الانتهاء من تنفيذها.









وحول موقف تنفيذ المشروعات بقطاع مياه الشرب، كشف المحافظ أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، وصل عدد المشروعات إلى 17 محطة مياه بتكلفة تقدر بنحو 3.9 مليار جنيه، كما أنه جارٍ الانتهاء من مشروعات أخرى لمحطات المياه يبلغ عددها 9 محطات، منها توسعات محطة طوخ بطاقة 69 ألف م3/يوم، ومحطة سرياقوس بالخانكة بطاقة 145 ألف م3/يوم، إلى جانب تنفيذ محطات مياه لمعالجة الحديد والمنجنيز ضمن مشروع تغذية 240 قرية على مستوى الجمهورية.









وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي، أشار اللواء عبد الحميد الهجان إلى أن نسبة تغطية مدن المحافظة بالصرف الصحي وصلت إلى 100%، بينما وصلت نسبة تغطية القرى إلى 50%، وجار العمل على تغطية 20% من إجمالي قرى المحافظة، لافتا إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها من عام 2014 حتى الآن بلغ 44 مشروعًا لمحطات الصرف الصحي بتكلفة 1.9 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 67 مشروعًا بتكلفة 4.5 مليار جنيه، منها توسعات محطة معالجة بنها، ومحطة معالجة شبين القناطر.









وتناول محافظ القليوبية ما تم تنفيذه من مشروعات في قطاع الكهرباء، منوها إلى أن الفترة من عام 2014 حتى الآن شهدت تنفيذ 29 مشروعًا تتعلق بإحلال وتكثيف المحولات وتحسين الجهد بتكلفة 144.2 مليون جنيه، وأنه جارٍ تنفيذ 7 مشروعات أخرى، منوهًا إلى أن هناك تحديا يتعلق بتأمين 11 منطقة تحت خطوط الضغط الفائق تقع بحي شرق شبرا الخيمة ويمر بها الخط الكهربائي الهوائي بطول 6 كم تقريبا، ويتجاوز تعدادها السكاني 6000 أسرة، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون رباعي بين وزارة الكهرباء ومحافظتي القاهرة والقليوبية وصندوق تطوير المناطق العشوائية؛ لنقل ودفن خط الضغط الفائق.











وحول مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أوضح المحافظ أنه تم توصيل الخدمة لـ 222874 وحدة سكنية خلال الفترة من 2014 حتى 2020، مؤكدًا أنه من المستهدف العمل على زيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة.









وفيما يتعلق بقطاع الطرق، قال اللواء الهجان إن المحافظة تحظى بشبكة من الطرق الرئيسية والسريعة والإقليمية تربطها بمحافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، مما يحقق لها إمكانية وصول عالية، وهو من أهم مميزات المحافظة، موضحًا أن إجمالي خطط الرصف بنطاق المحافظة من 2014 حتى 2019، شملت رصف طرق ترابية بأطوال وصلت إلى 53.5 كم، إلى جانب رفع كفاءة طرق مرصوفة بأطوال 127 كم، وذلك بتكلفة اجمالية بلغت 297.4 مليون جنيه.









وأضاف المحافظ أن هناك عددا من المشروعات في مجال الطرق جار العمل على تنفيذها، وذلك عن طريق اعتمادات إضافية، منها مشروعات تتعلق برصف وإعادة تأهيل 4 طرق من خلال خطة وزارة التنمية المحلية بقيمة 210 ملايين بإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، وكذا مشروع تطوير ورصف كورنيش النيل بمدينة بنها، إلى جانب مشروعات لرصف 8 طرق ضمن خطة الجهاز المركزي للتعمير، إلى جانب مشروع تطوير طريق شركات البترول بمسطرد والخصوص.











وتطرق اللواء عبد الحميد الهجان، خلال الاجتماع، إلى مشروع تطوير وتنمية مدينة القناطر الخيرية، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مخطط تطويرها، وكذا العمل على إدراج مشروع تنمية جزيرة الشعير ضمن مخرجات مشروع تنمية القاهرة الكبرى الجاري تنفيذه، مع تعديل المخطط العام للقناطر الخيرية ليتلاءم مع مخطط تنمية الجزيرة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمار السياحي للمنطقة بأكملها.













وحول منظومة المخلفات الصلبة، أوضح محافظ القليوبية أنه جارٍ العمل على إعداد خطة لإغلاق مدفن أبو زعبل الحالي تتضمن مقترحا لاستغلاله على غرار مدفن الوفاء والأمل وحديقة الأزهر بارك بمحافظة القاهرة، واستغلال المقومات المكانية للمنطقة، حيث يوجد بها بحيرة يمكن استغلالها بشكل سياحي، إلى جانب دراسة إنشاء مصنع تدوير مخلفات بطاقة كافية لاستيعاب المتولد اليومي من المحافظة.









وحول الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء، أوضح المحافظ أن إجمالي عدد طلبات التصالح بلغ 74680 طلبا، وبلغ إجمالي رسوم الفحص المحصلة ورسوم الجدية المحصلة 444 مليون جنيه.









كما تطرق اللواء عبد الحميد الهجان إلى توضيح موقف التعديات على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة خلال الفترة من 17 مايو 2017 إلى 31 يوليو 2020، ففيما يتعلق بحالات التعدي على أراضي المباني، فقد أشار المحافظ إلى أنها بلغت 16165حالة بمساحة 2922175م2، بينما بلغ عدد حالات الإزالة 14452 حالة بمساحة 2561958م2، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة للتقنين 2340 طلبا بإجمالي مساحة 515522 م2.

أما ما يتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية في نطاق المحافظة، فقد وصلت حالات التعدي إلى 1892 بإجمالي 1918.71 فدان، وتمت إزالة 1270 حالة، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة للتقنين 559 طلبًا بإجمالي 156.8 فدان.









وحول تقنين الأوضاع على أملاك الدولة، أكد محافظ القليوبية أن عدد طلبات التقنين المقدمة حتى الآن بلغ 2899 طلبا، لافتا من جهة أخرى لموقف تشطيب وطلاء واجهات المباني والعمارات السكنية على مستوى مراكز وأحياء ومدن المحافظة، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 431 حالة، وجار حاليا تنفيذ 204 حالات أخرى.









وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عبد الحميد الهجان المراحل التنفيذية لمشروع التحول الرقمي في محافظة القليوبية، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بإنشاء المراكز التكنولوجية فيتوافر حاليًا 4 مراكز تعمل بالفعل في طوخ، وبنها، وحي غرب شبرا، وحي شرق شبرا، كما تم الانتهاء من إنشاء 5 مراكز تكنولوجية أخرى، وجار تزويدها بالأثاث اللازم؛ تمهيدًا لبدء تفعيلها، وذلك في كفر شكر، وقها، وقليوب، والقناطر الخيرية، والخانكة.









وفي ضوء ذلك، أوضح اللواء عبد الحميد الهجان أنه يتم حصر طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019 عن طريق منظومة إلكترونية على مستوى المحافظة، وفي الوقت نفسه تم استحداث عدد من أنظمة البريد الإلكتروني الحكومي الرسمي لجميع المراكز والمدن والأحياء، وكذلك العاملين بالديوان العام واعتماده للمراسلات الحكومية.









وفي ختام الاجتماع، وافق رئيس مجلس الوزراء على توفير التمويل اللازم لتنفيذ نفق سعد زغلول في مدينة بنها، بالإضافة لبعض مشروعات الطرق، على أن يتم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير التمويل المطلوب.



