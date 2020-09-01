AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس جهاز التفتيش الفني لمتابعة أعمال البناء: قانون التصالح يحمي العقارات "فيديو"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:52 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو

قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني لمتابعة أعمال البناء، إن الهدف الأساسي لإعداد قانون التصالح لحماية العقارات، إنشاء شهادة ميلاد جديدة للعقارات المخالفة، عكس ما قبل ذلك كان قرار الإزالة لابد أن يتنفذ، دون النظر للفقراء المالكين للوحدات فقط، ولكن من ليسوا بنوا المنشآت من البداية وهربوا.


وأوضح رأفت شميس، عبر سكايب في برنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولت قامت جاهدة بالتفكير في أموال الفقراء، وهؤلاء من بنوا وباعوا المباني واختفوا، وإن تم إزالة هذه المباني، طبقا لقانون 119، فكان المخرج أن يحدث نوع من التعامل مع هذه النوعية للمخالفات، مع إيجاد حلول.


وأشار رئيس جهاز التفتيش الفني لمتابعة أعمال البناء، إلي أنها كانت فرصة عظيمة ،بأن ندخل هذه المخالفات تحت مظلة القانون، وما يعود من مزايا سوف تعود على الوحدة السكنية، لافتا أن جزء كبير جدا من الأموال التي تأتي من التصالح، سوف توجه لخدمة البيئة العمرانية نفسها.


وأكد "شميس"، أن هذه المخالفات كان ينقصها أيضا الخدمات، إضافة أنه لديه مشكلة كبيرة في البنية الأساسية، إذا جزء كبير من مميزات هذا القانون موجهة في تكملة النواقص، وتحويل العيوب إلى مميزات.


وتابع "شميس"، أن الوحدة السكنية المخالفة، لن تمكنك أن تأخذ قرض بضمان، منوها أنها غير قابلة للتسجيل، يدفع المجتمع ثمن هذة المخالفات، بإحتوازه علي الشارع، المياه، الكهرباء وغيرها من الخدمات، لذلك كان يجب علي الدولة ضبط هذه المخالفات، في شكل تشريعي سليم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعلمه أنها غير مرخصة عند الشراء..التنمية المحلية: مالك الوحدة الحالي يتحمل تكلفة التصالح فى مخالفات البناء

التنمية المحلية تكشف لـ صدى البلد من يسدد ثمن مخالفات البناء

التنمية المحلية: تقديم شاغل الشقة لطلب التصالح لايُعفي مالك العقار من المسائلة الجنائية

التنمية المحلية: تقديم شاغل الشقة طلب التصالح لايُعفي مالك العقار من المساءلة

الدولة تنتصر للمواطن فى مواجهة مافيا العقارات.. التنمية المحلية: المسئولية الجنائية فى قانون مخالفات البناء يتحملها المالك وتسهيلات واسعة للمواطنين.. عرفة: الدولة تتحمل تكلفة الإزالة بدلا من المواطن

محافظ كفرالشيخ يدعو المواطنين للإسراع في التصالح على مخالفات البناء

ترشيحاتنا

وفر اشتراك النظافة.. بأرخص سعر مواسير منزلية للتخلص من القمامة| اختراع طالبتين بالفيديو

فيفا يقرر إيقاف عقوبة الزمالك ضد محمود كهربا.. فيديو

حكم من مات دون قضاء الصيام .. علي جمعة يجيب

هل يجوز أداء صلاة الوتر ركعة واحدة بعد صلاة العشاء ؟ عالم أزهري يجيب

على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار فورد 2020 اليوم في مصر.. صور

بالقوة الأمنية.. إزالة 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط

أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور