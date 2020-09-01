أمن الجيزة يضبط تاجر مخدرات في مدينة الصف

نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط تاجر مخدرات داخل منزله بمنطقة الصف.





معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الجيزة، أكدتها التحريات بقيام م س بمزوالة نشاطا إجراميا تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.





وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة بسرعة ضبط المتهم وإعداد الأكمنة اللازمة لذلك.





وعقب تقنين الإجراءات نجحت فرق المباحث في ضبط المتهم بمنطقة سكنه.





وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على بندقية آليه عيار 7.62 . 39 مم، وبندقية خرطوش عيار 12 مم، و13 طلقة مختلفة الاعيرة، و5 فرش كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر "وزنت 500 جرام"، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 900 جنيه.



