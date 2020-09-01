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محافظات

مياه الدقهلية تطلق حملة مكثفة لتعريف المواطنين بتطبيق قراءتي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:39 م
تطبيق قراءتى
تطبيق "قراءتى"
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همت الحسينى
أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ حملة للتعريف بتطبيق "قراءتى" لدى عملائها؛ لحثهم على تسجيل قراءات عدادات المياه الخاصة بهم من خلاله، والذي يساهم في الحد من مشكلة تراكم القراءات بالعدادات التي تواجه عدد من المواطنين، وكذلك متابعة استهلاكهم بشكل دوري؛ مما سيساعد في ترشيدهم للاستهلاك، والتحكم في قيمة فواتيرهم.

وصرح المهندس خالد نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ أن تطبيق "قراءتي" أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويمكن تحميله وتشغيله على أي موبايل، وذلك من خلال تسجيل بيانات العميل المدونة بفاتورة المياه، كما يتيح له إضافة صورة العداد لضمان دقة القراءات، والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، وأن تسجيل القراءات بالتطبيق متاحة  فى الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، و أوضح أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة "الأندرويد" من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3gNOItW، ولأنظمة "IOS" من خلال الرابط التالي: https://apple.co/31LunkJ

وأشار إلى أن الحملة بدأت اليوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر، وتستمر حتى يوم الرابع عشر من الشهر الجاري، وسيتم من خلالها نشر كافة التفاصيل الخاصة بالتطبيق عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع فيس بوك: "شركة مياه الشرب والصرف الصحي الدقهلية" من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/dkwasc

وأضاف أن الشركة حرصت على تنفيذ الأنشطة الميدانية بالتوازي مع الحملة الإلكترونية؛ للتواصل المباشر مع العملاء، وذلك من خلال شرح التطبيق لعدد من العملاء، بالإضافة لعمل استطلاع رأي للعملاء المستخدمين بالفعل للتطبيق، لمعرفة مدى استفادتهم من التطبيق، وأهم ملاحظاتهم خلال استخدامه.

وفى سياق متصل، أعلنت الشركة القابضة؛ عن بدء التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الرابط التالي:https://ecp.hcww.com.eg والتي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين، من أبرزها خدمة معرفة قيمة الفاتورة، وسداداها، وشكاوى الفواتير، والخدمات مسبقة الدفع، وخدمات التعاقد على مياه الشرب، والصرف الصحي، والتعاقد الكودي، والخدمات الفنية، وغيرها، وذلك حرصًا من الشركة على تقديم خدماتها للمواطنين بشكل أسهل وأسرع.
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