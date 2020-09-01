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فن

بتبدأ الحكاية.. مصطفى كامل يطرح خامس أغنية من ألبومه الجديد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:44 م
مصطفى كامل
مصطفى كامل
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أحمد إبراهيم
طرح المطرب مصطفى كامل أحداث أغانى ألبومه الغنائي الجديد والذى يحمل اسم "أنا نسيتك"،وتحمل الأغنية الجديدة اسم "بتبدأ الحكاية" وذلك عبر قناته على يوتيوب. 

الأغنية من كلمات مصطفى كامل وألحانه وتوزيع أمير سليمان. 

وتعد أغنية "بتبدأ الحكاية" الخامسة فى ألبومه الجديد والذى طرح منه من قبل أربعة أغانى. 

وكان طرح مصطفى أولى أغانى البومه "كارت أحمر" كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى محمد جابر والثانية "أدينا ماشيين"، من كلماته وألحانه، وتوزيع طه الحكيم، و"اسألوا الأيام"، من كلماته وألحانه، وتوزيع محمد جابر، و"قلب أبوها"، أمس الأربعاء، من كلماته وألحانه  وتوزيع محمد جابر.
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