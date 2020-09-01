بتبدأ الحكاية.. مصطفى كامل يطرح خامس أغنية من ألبومه الجديد

طرح المطرب مصطفى كامل أحداث أغانى ألبومه الغنائي الجديد والذى يحمل اسم "أنا نسيتك"،وتحمل الأغنية الجديدة اسم "بتبدأ الحكاية" وذلك عبر قناته على يوتيوب.





الأغنية من كلمات مصطفى كامل وألحانه وتوزيع أمير سليمان.





وتعد أغنية "بتبدأ الحكاية" الخامسة فى ألبومه الجديد والذى طرح منه من قبل أربعة أغانى.



