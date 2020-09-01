بعد انضمامه لـ إشبيلية.. ماذا قدم راكيتيتش مع برشلونة في 6 سنوات

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل لاعبه إيفان راكيتيتش ، نجم وسط الفريق ومنتخب كرواتيا، إلى إشبيلية فريقه السابق.





وكتب الحساب الرسمي لبرشلونة عبر "تويتر": "اتفاق بشأن انتقال راكيتيتش إلى نادي إشبيلية مقابل 1.5 مليون يورو + 9 ملايين كمتغيرات".





وأضاف: "شكرًا راكيتيتش وبالتوفيق في بقية مشوارك".





ويستعرض "صدى البلد" أبرز ماقدمه اللاعب الكرواتي في خلال 6 سنوات مع برشلونة:





- لعب راكيتيتش 310 مباريات بقميص برشلونة حيث سجل 36 هدفا وأحرز العديد من البطولات مع الفريق وتتضمن في:.





* 4 بطولات دوري إسباني





* بطولتين سوبر إسباني





* 4 بطولات كأس إسباني





* بطولة دوري أبطال أوروبا ، سوبر أوروبي ، بطولة كأس العالم للأندية