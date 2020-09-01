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رياضة

بعد انضمامه لـ إشبيلية.. ماذا قدم راكيتيتش مع برشلونة في 6 سنوات

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:46 م
راكيتيتش
راكيتيتش
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مجدي سلامة
أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل لاعبه إيفان راكيتيتش، نجم وسط الفريق ومنتخب كرواتيا، إلى إشبيلية فريقه السابق.

وكتب الحساب الرسمي لبرشلونة عبر "تويتر": "اتفاق بشأن انتقال راكيتيتش إلى نادي إشبيلية مقابل 1.5 مليون يورو + 9 ملايين كمتغيرات".

وأضاف: "شكرًا راكيتيتش وبالتوفيق في بقية مشوارك".

ويستعرض "صدى البلد" أبرز ماقدمه اللاعب الكرواتي في خلال 6 سنوات مع برشلونة:

- لعب راكيتيتش 310 مباريات بقميص برشلونة حيث سجل 36 هدفا وأحرز العديد من البطولات مع الفريق وتتضمن في:.

* 4 بطولات دوري إسباني

* بطولتين سوبر إسباني

* 4 بطولات كأس إسباني

* بطولة دوري أبطال أوروبا ، سوبر أوروبي ، بطولة كأس العالم للأندية
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