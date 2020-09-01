بعد انضمامه لـ إشبيلية.. ماذا قدم راكيتيتش مع برشلونة في 6 سنوات

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل لاعبه إيفان راكيتيتش، نجم وسط الفريق ومنتخب كرواتيا، إلى إشبيلية فريقه السابق.
وكتب الحساب الرسمي لبرشلونة عبر "تويتر": "اتفاق بشأن انتقال راكيتيتش إلى نادي إشبيلية مقابل 1.5 مليون يورو + 9 ملايين كمتغيرات".
وأضاف: "شكرًا راكيتيتش وبالتوفيق في بقية مشوارك".
ويستعرض "صدى البلد" أبرز ماقدمه اللاعب الكرواتي في خلال 6 سنوات مع برشلونة:
- لعب راكيتيتش 310 مباريات بقميص برشلونة حيث سجل 36 هدفا وأحرز العديد من البطولات مع الفريق وتتضمن في:.
* 4 بطولات دوري إسباني
* بطولتين سوبر إسباني
* 4 بطولات كأس إسباني
* بطولة دوري أبطال أوروبا ، سوبر أوروبي ، بطولة كأس العالم للأندية