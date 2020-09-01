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رياضة

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:15 م
أحمد فتحى لاعب النادي
أحمد فتحى لاعب النادي الأهلى
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منتصر الرفاعى
كشفت مصادر قوية داخل نادي بيراميدز حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول رغبة أحمد فتحى جوكر النادي الأهلى التراجع عن إتمام تعاقده مع الفريق السماوي والبقاء مع ناديه في الموسم المقبل .

ورفض أحمد فتحى جوكر النادي الأهلى عرض لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري معلنا إنتقاله لنادي بيراميدز بعقد لمدة ثلاث مواسم مقبلة .

وعلم صدى البلد أن أحمد فتحى تقاضى 20 مليون جنيه كاش نظير التوقيع لبيراميدز لمدة 3 مواسم بواقع 17 مليونا فى الموسم على أن يتحمل اللاعب قيمة الضرائب البالغة فى عقده .

ووضع نادي بيراميدز شرطا تعجيزيا فى عقد أحمد فتحى حال تراجعه عن إتمام تعاقده مع الفريق السماوى أو فسخ العقد بإعادة ما تقاضاه من أموال كاش بجانب رقم مالى كبير آخر حال فسخ العقد من طرف واحد .

ويرى مسئولو بيراميدز أن الكلام عن بقاء أحمد فتحى مع الأهلى لا يعدو كونه شائعات تروجها وسائل التواصل الإجتماعى عقب تراجع مستوى محمد هانى فى لقاء القمة أمام الزمالك والذى خسره الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف والحاجة لجهود الجوكر حاليا فى صفوف الفريق الأحمر.
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