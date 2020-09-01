حضارة لبنان.. نجوى كرم تعلق على تكريم الرئيس الفرنسي لـ فيروز

علقت الفنانة نجوى كرم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للسيدة فيروز وتكريمها بوسام جوقة الشرف الفرنسي.





ونشرت نجوى كرم صورة لفيروز وعلقت عليها قائلة: "‏السيدة ‎#فيروز هي الحقيقة اللي خبّرت عن حضارة ‎#لبنان وصورتو الحقيقية حتى صارت مساحتو وسع الدّني".





كان ماكرون توجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس، الاثنين، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الاثنين".





والتقى ماكرون فيروز لمدة ساعة وربع الساعة، وبعدها وصف الرئيس الفرنسي جارة القمر بأنها "جميلة وقوية للغاية".





ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.







