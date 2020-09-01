بمشاركة عربية.. وزارة الرياضة تنظم منتدى افتراضيا لتسويق المعسكرات

تنظم وزارة الشباب والرياضة المنتدى الافتراضي الأول لتسويق المعسكرات الرياضية تحت شعار "منتدى الترابط الرياضي 2020" وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، وبمشاركة عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب.





ويهدف المنتدى للتعرف على المنشآت والإمكانات الرياضية لاستضافة المعسكرات الرياضية بالبلاد العربية، والامتيازات التي يمكن أن تقدمها كل دولة لجذب الفرق والمنتخبات الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى فرص تبادل المعسكرات الرياضية، ويعد المنتدى فرصة قوية لتبادل الرؤى والأفكار الخاصة بالمعسكرات الرياضية.





كانت الإدارة العامة للتسويق الرياضي بوزارة الشباب والرياضة نظمت خلال الفترة الماضية عددا من الملتقيات والمنتديات الإفتراضية والخاصة بالتسويق والاستثمار الرياضي في ظل تحديات فيروس كورونا المستجد التي يمر بها العالم والتي كان أبرزها الملتقى الدولي الأول الرقمي للتسويق والاستثمار في صناعة الرياضة.