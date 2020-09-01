AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مختار نوح: الإخوان بيقتلوا بعض في ليبيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:32 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال مختار نوح الكاتب والمحامي، إن اللجان النوعية بجماعة الاخوان الارهابية وراء اغتيال هشام بركات والعميد وائل طاحون، مضيفا أن الاخوان في الخارج تعمل حسب "التساهيل والأرزاق اللي بتيجي".
 

وأضاف في حواره عبر الفيديو كونفرانس، مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن اتهامات داخل قيادات التنظيم الارهابي للاخوان بشأن الابلاغ عن محمود عزت.

وتابع مختار نوح الكاتب والمحامي، أنه :"مافيش حد له مركز ادبي إلا مجموعة من ايمن نور، الاخوان بيقتلوا بعض في ليبيا وهما فرقتين اخوان والجثث كثيرة هناك".

وأكمل مختار نوح الكاتب والمحامي، أنه :"اغلب الاخوان اللي ماتو في سوريا ماتوا على يد داعش والقاعدة، هناك خلاف داخل الجماعة وبيسجلوا أشرطة ضد بعض ومؤتمر ضد بعض والاخوان بقت فرق كثيرة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مختار نوح: ثورة 30 يونيو كاشفة لكل من خان وتأمر على الوطن

كنز معلومات.. مختار نوح: وائل غنيم خالط الإخوان ويعلم طرق تجنيدهم

تقرير: أعضاء الإخوان في تركيا ينصبون أردوغان مرشدا سياسيا لهم

التحق بالإخوان منذ الطفولة.. ما لا تعرفه عن محمود عزت "ثعلب الجماعة"

وتد الإخوان وقع.. مختار نوح يعلق على سقوط الإرهابي محمود عزت..فيديو

اغتيال النائب العام.. تاريخ إجرامى دموى للإرهابى الإخوانى محمود عزت

ترشيحاتنا

أبرزهم راقص السامبا وشيطان بلجيكا.. 10 صفقات ملعونة في برشلونة وريال مدريد.. تفاصيل

الحكومة: لن يتم إلغاء قطارات أسوان الإسكندرية التي تمر بمحافظات الصعيد والقاهرة

كمان كام شهر.. لجنة كورونا تكشف عن موعد لقاح كورونا النهائي

خاص| عضو لجنة تطوير قطاع الناشئين بالأهلي: لن نتخلى عن لاعب مفيد لأسباب شخصية كما يشاع

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يستغيث لإنقاذ مؤمن زكريا.. موقف الهوني من الزمالك.. شريف إكرامي يتجاهل أنباء حذف صوره من الأهلي.. مواعيد دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

التموين عن صرف كمامة إجباريا على البطاقات: تزايد إصابات كورونا السبب

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

القصة الكاملة لجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت إسرائيل.. 16 شابا على فتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة لـ فترة اطول

احترس من الالتهابات الجرثومية.. تعرف على تأثير داء السكري على القدمين

بالكاجول.. ياسمين صبري تستعرض جمالها وتخطف قلوب محبيها.. شاهد