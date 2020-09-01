مختار نوح: الإخوان بيقتلوا بعض في ليبيا

قال مختار نوح الكاتب والمحامي، إن اللجان النوعية بجماعة الاخوان الارهابية وراء اغتيال هشام بركات والعميد وائل طاحون، مضيفا أن الاخوان في الخارج تعمل حسب "التساهيل والأرزاق اللي بتيجي". والأرزاق





وأضاف في حواره عبر الفيديو كونفرانس، مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن اتهامات داخل قيادات التنظيم الارهابي للاخوان بشأن الابلاغ عن محمود عزت





وتابع مختار نوح الكاتب والمحامي، أنه :"مافيش حد له مركز ادبي إلا مجموعة من ايمن نور، الاخوان بيقتلوا بعض في ليبيا وهما فرقتين اخوان والجثث كثيرة هناك".





وأكمل مختار نوح الكاتب والمحامي، أنه :"اغلب الاخوان اللي ماتو في سوريا ماتوا على يد داعش والقاعدة، هناك خلاف داخل الجماعة وبيسجلوا أشرطة ضد بعض ومؤتمر ضد بعض والاخوان بقت فرق كثيرة".



