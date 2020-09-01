لجنة مكافحة كورونا: مش شرط الموجة الثانية تجيلنا.. ولقاحات سيتم توافرها في الدول للعلاج قريبا

وأوضحت أن فترة حضانة فيروس كورونا من 1 الى 14 يوم، وهي الفترة التي يمكن ان تظهر الأعراض ومن الممكن ان يظهر في اليوم الأخير، ويتم حساب العزل للمصاب من اليوم الأول لظهور الأعراض.

ونوهت إلى أنه يجب متابعة الحالة باستمرار حتى في حالات العزل المنزلي، لافتة الى ان حتى مع اقتراب موسم المدارس الجديد يتم الاتباع السلوك العام للوقاية من الفيروس مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة حتى مع الاطفال.





ولفتت إلى أن الأطفال لا يستطيعون تحمل إجراءاتها الاحترازية لذلك يجب يكون هناك رقابة من المنزل والمدرسة، موضحة ان هناك مسؤولية كبيرة على المدارس، معقبة: "اللجنة بتدي توصيات طبية وليس كيفية تطبيقها".