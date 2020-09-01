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لجنة مكافحة كورونا: مش شرط الموجة الثانية تجيلنا.. ولقاحات سيتم توافرها في الدول للعلاج قريبا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم التوك شو
كشفت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة لمكافحة فيروس كورونا، عن لقاحات قريبا سيتم توافرها في الدول لعلاج فيروس كورونا مع حلول 2021، مشيرة إلى أن أكثر اللقاحات قربا للإنتاج هو اللقاح الصيني والإنجليزي.

وأكدت العسال، خلال حوارها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن أي مصاب يخضع للعزل المنزلي يجب أن يتابع حالته أطباء متخصصون؛ وفي حالة حدوث أي مضاعفات يتم نقله مباشرةً إلى المستشفى ليأخذ منها البروتوكول العلاجي "بيكون تحت مسئوليتها".

وأضافت نائب رئيس اللجنة لمكافحة فيروس كورونا، أن الدولة متعاقدة على 30 مليون وحدة من اللقاح الإنجليزي بمجرد صدوره، وبالنسبة للقاح الصيني ستكون مصر واحدة من الدول المصنعة في أفريقيا.

وتابعت "مش شرط الموجة الثانية تجيلنا، ويارب متجيش"، منوهة بأن هناك دولا لم تمر بالموجة الثانية للفيروس، وأننا في مصر لم ننتهِ من الموجة الأولى في الأساس، ولكن يجب توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والاحتراس من فصل الشتاء القادم.

وأوضحت أن فترة حضانة فيروس كورونا من 1 الى 14 يوم، وهي الفترة التي يمكن ان تظهر الأعراض ومن الممكن ان يظهر في اليوم الأخير، ويتم حساب العزل للمصاب من اليوم الأول لظهور الأعراض.

وتابعت الدكتورة جيهان العسال، أن الحالات كلها في تلك الفترة تتراوح بين حالات بسيطة ومتوسطة، معقبة: "الحمد الحالات الصعبة قلت كتير"، وان اليوم السادس والسابع هو الأسوأ في فترة الإصابة.

ونوهت إلى أنه يجب متابعة الحالة باستمرار حتى في حالات العزل المنزلي، لافتة الى ان حتى مع اقتراب موسم المدارس الجديد يتم الاتباع السلوك العام للوقاية من الفيروس مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة حتى مع الاطفال.

ولفتت إلى أن الأطفال لا يستطيعون تحمل إجراءاتها الاحترازية لذلك يجب يكون هناك رقابة من المنزل والمدرسة، موضحة ان هناك مسؤولية كبيرة على المدارس، معقبة: "اللجنة بتدي توصيات طبية وليس كيفية تطبيقها".
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