المالية: مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدلات نمو إيجابي خلال أزمة كورونا .. فيديو

أكدت سارة عيد رئيس رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمى لشئون الموازنة بوزارة المالية أن مصر هي الدولة الوحيدة التي حققت معدلات نمو بشكل ايجابي وأيضا هناك طلب كبير من المستثمرين يريدون الاستثمار في مصر على الرغم من تراجع بعض الاقتصاديات حول العالم نتيجة جائحة كورونا.





وأضافت عيد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان وزارة المالية منذ بداية الجائحة كان هناك إطار عام للتعامل مع الأزمة مؤكدة أنه تم

عمل تحليل للمساحة المالية التى تستطيع الحكومة المصرية أن تقدمها دون الإخلال بالاستقرار المالى والاقتصادى وعدم الإضرار ببرنامج الإصلاح الاقتصادى.





وتابعت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمى لشئون الموازنة بوزارة المالية أن وزارة المالية تعمل على دعم الاحتياجات الأكثر احتياجا ومساعدة الصناعات الإنتاجية وتوفير فرص عمالة وعدم وجود بطالة.



