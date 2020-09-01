دراسة تحذر: القناع البلاستيك ينقل الرذاذ ولا يحمي من فيروس كورونا

في ظل تفشي فيروس كورونا واقبال الجميع على ارتداء الكمامات المختلفة سواء الطبية أو القطنية ، أو القناع البلاستيك الذي يسمى " فيس شيلد " ، أكدت دراسة حديثة أن قناع الوجه البلاستيك أو الكمامات المزودة بصمام للتنفس ، لا تحمي من فيروس كورونا .





وأوضحت الدراسة أن القناع البلاستيك أو أي كمامة بها صمام تنفس تتسبب في نقل قطرات غير مرئية على مساحة كبيرة في حالة العطس والسعال، وبالتالي يمكنها بسهولة نقل عدوى فيروس كورونا للأخرين ، حسب مجلة فيزيكس أوف فلوِيدس .





وقام الباحثون القائمون على الدراسة من جامعة فلوريدا أتلانتيك، ، بتتبع قطرات الماء المقطر والجليسرين من رأس تمثال عارضة أزياء مجوف بعد أن وضعوا على الوجه درعًا بلاستيكيا أو قناع مزود بصمام تنفس .