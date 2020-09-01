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مرأة

دراسة تحذر: القناع البلاستيك ينقل الرذاذ ولا يحمي من فيروس كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:48 م
القناع البلاستيكي
القناع البلاستيكي
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رشا عوني
في ظل تفشي فيروس كورونا واقبال الجميع على ارتداء الكمامات المختلفة سواء الطبية أو القطنية ، أو القناع البلاستيك الذي يسمى " فيس شيلد " ، أكدت دراسة حديثة أن قناع الوجه البلاستيك أو الكمامات المزودة بصمام للتنفس ، لا تحمي من فيروس كورونا . 

وأوضحت الدراسة أن القناع البلاستيك أو أي كمامة بها صمام تنفس تتسبب في نقل قطرات غير مرئية على مساحة كبيرة في حالة العطس والسعال،  وبالتالي يمكنها بسهولة نقل عدوى فيروس كورونا للأخرين ، حسب مجلة فيزيكس أوف فلوِيدس . 

وقام الباحثون القائمون على الدراسة من جامعة فلوريدا أتلانتيك، ، بتتبع قطرات الماء المقطر والجليسرين من رأس تمثال عارضة أزياء مجوف بعد أن وضعوا على الوجه درعًا بلاستيكيا أو قناع مزود بصمام تنفس .

واكتشف الباحثون أن القطرات يمكن أ، تتحرك بسهولة حول القناع البلاستيك وتنتشر على مساحات واسعة ، أما القناع ذا صمام للتنفس فقد وجدوه يمرر عدد كبير من القطرات عبر صمام الزفير دون تنقيتها. 

وأكد الباحثون أن الشخص المصاب بفيروس كورونا التاجي ، إذا كان يرتدي القناع البلاستيك او الكمامة ذات صمام الفلتر ، قادر على نقل العدوى للأخرين بسهولة . 

وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من الراحة التي يوفرها كل من الدرع والقناع، فإن الأقنعة المصنوعة من قماش عالي الجودة أو الأقنعة الطبية ذات التصميم البسيط تبقى الأفضل في المساعدة على منع انتشار الفيروس.
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