AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ماكرون: فرنسا نقلت ألف طن مساعدات إلى لبنان ..فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:44 م
الرئيس الفرنسي ايمانويل
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
Advertisements
محمود محسن
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية التحقيق العادل في انفجار مرفأ بيروت الذي حدث في لبنان، مشيرا إلى أن فرنسا عملت على نقل ألف طن من المساعدات إلى لبنان.

وأضاف "ماكرون"، في كلمته بمؤتمر صحفي أثناء زيارته للبنان اليوم، أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب أن يتم بمساعدة دولية، مشيرا إلى أن التحقيقات تسير بشكل جيد لكشف ملابسات الحادث.

أقرا أيضا 

وتابع الرئيس الفرنسي، أن التعاون مع لبنان لمعرفة أسباب انفجار مرفأ بيروت يسير بشكل جيد؛ وذلك وفقا لما يتم من تحقيقات على أرض الواقع.

وأشار ماكرون إلى أن الدعم يتم بشفافية عالية لمصلحة الشعب عبر المنظمات الحكومية اللبنانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انفجار بيروت.. ماكرون: مساعدات فرنسية في طريقها إلى لبنان الآن

سنقف بجانبه.. ماكرون يطالب بنظام سياسي جديد في لبنان

فرنسا تحسم الجدل بشأن أسباب انفجار مرفأ بيروت

ماكرون: انفجار مرفأ بيروت ناقوس خطر وعلى الجميع مساندة لبنان "فيديو"

فرنسا: تلقينا تعهدات بقيمة 253 مليون يورو لمساعدة لبنان على المدى القصير

عقوبات فرنسية على شخصيات لبنانية تشمل حجز أموال في الخارج

ترشيحاتنا

المقاصة يكشف موقفه من رحيل محمد إبراهيم إلى الأهلي

وزير الاتصالات: إقبال المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية أساس نجاحها .. فيديو

شاهد.. لحظة اختطاف طفلة من جوار أمها في ثوان

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

بالفيديو | محتجون يبصقون على وزير الصحة الألماني

بعد منع حسني عبد ربه من حضور مبارة الإسماعيلى .. علي أبو جريشة: إيه اللي بيحصل ده.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة قتل كورونا بالقرنفل

بتعانى من اسمرار الهالات والدقن.. حيلة ذهبية لإخفاء كل العيوب

دراسة.. تعرف على علاقة لقاح الأنفلونزا وإصابة الأطفال بالتوحد أثناء الحمل