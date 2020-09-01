ماكرون: فرنسا نقلت ألف طن مساعدات إلى لبنان ..فيديو

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية التحقيق العادل في انفجار مرفأ بيروت الذي حدث في لبنان، مشيرا إلى أن فرنسا عملت على نقل ألف طن من المساعدات إلى لبنان.
وأضاف "ماكرون"، في كلمته بمؤتمر صحفي أثناء زيارته للبنان اليوم، أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب أن يتم بمساعدة دولية، مشيرا إلى أن التحقيقات تسير بشكل جيد لكشف ملابسات الحادث.
أقرا أيضا
وتابع الرئيس الفرنسي، أن التعاون مع لبنان لمعرفة أسباب انفجار مرفأ بيروت يسير بشكل جيد؛ وذلك وفقا لما يتم من تحقيقات على أرض الواقع.
وأشار ماكرون إلى أن الدعم يتم بشفافية عالية لمصلحة الشعب عبر المنظمات الحكومية اللبنانية.