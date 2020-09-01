ماكرون: فرنسا نقلت ألف طن مساعدات إلى لبنان ..فيديو





وأضاف "ماكرون"، في كلمته بمؤتمر صحفي أثناء زيارته للبنان اليوم، أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب أن يتم بمساعدة دولية، مشيرا إلى أن التحقيقات تسير بشكل جيد لكشف ملابسات الحادث.





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