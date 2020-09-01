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تعليم

التعليم العالي: الجامعات الأهلية توفر جميع البرامج التعليمية الحديثة بالخارج للطلاب داخل مصر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:12 م
حسام عبد الغفار المتحدث
حسام عبد الغفار المتحدث الاعلامي بإسم وزارة التعليم العالي
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نهلة الشربيني
 أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم  العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تقدم اقساما للمرة الأولى في الجامعات الأهلية الجديدة والتي سيتم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد بحيث يتم التقديم للطلاب كل ما يحتاجوه داخل مصر ولا يضطر الطالب للدراسة في الخارج.


وأضاف "عبد الغفار في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن الوزارة تعمل على تقديم كافة البرامج الدراسية الحديث التي يسعى الطلاب لدراستها، موضحا أنه بذلك يتم جذب كثير من الطلاب راغبي الدراسة في الخارج بالدراسة داخل مصر.



وقد اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


وقال السفير بسام راضى ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية. 


وقد تم في هذا الإطار استعراض خطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها، في كلٍ من الإسماعيلية وبورسعيد وحلوان وبنها والمنيا وبني سويف والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وأسوان.
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