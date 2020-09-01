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وزير الرياضة: شهادة pcr لكل المشاركين في كأس العالم لكرة اليد قبل دخول مصر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:17 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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هاني حسين
قال  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه لا توجد بوادر لتأجيل بطولة كأس العالم لكرة اليد  حال وجود موجة ثانية من فيروس كورونا .

وأضاف   أشرف صبحي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي  رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، ان  الاجراءات الاحترازية التي نفذتها مصر والدفعة القوية من القيادة السياسية ساهمت في تعزيز تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر .

 وتابع اشرف صبحي :"  نطبق رؤى ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية  في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد ".

 وأكمل اشرف صبحي :"  كل المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد  من اللاعبين والجهاز الفني  والجمهور يدخلون مصر بشهادة pcr".

 ولفت اشرف صبحي :" خطوات وإجراءات مدروسة للجنة الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا في بطولة كأس العالم لكرة اليد ".
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