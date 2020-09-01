وزير الرياضة: شهادة pcr لكل المشاركين في كأس العالم لكرة اليد قبل دخول مصر

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه لا توجد بوادر لتأجيل بطولة كأس العالم لكرة اليد حال وجود موجة ثانية من فيروس كورونا .





وأضاف أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، ان الاجراءات الاحترازية التي نفذتها مصر والدفعة القوية من القيادة السياسية ساهمت في تعزيز تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر .





وتابع اشرف صبحي :" نطبق رؤى ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد ".





وأكمل اشرف صبحي :" كل المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد من اللاعبين والجهاز الفني والجمهور يدخلون مصر بشهادة pcr".





ولفت اشرف صبحي :" خطوات وإجراءات مدروسة للجنة الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا في بطولة كأس العالم لكرة اليد ".