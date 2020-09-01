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أخبار العالم

بعد فيروز.. ماكرون يلتقي ماجدة الرومي.. ماذا حملت معها؟ | صورة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:16 م
صدى البلد
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حسام رضوان
بعد ذهابه للقاء السيدة فيروز في منزلها أمس الإثنين، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، الثلاثاء، السيدة ماجدة الرومي في قصر الصنوبر، مقر السفير الفرنسي في بيروت، ومقر إقامة ماكرون خلال زيارته.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل الإعلام اللبنانية السيدة ماجدة الرومي رفقة شقيقها عضو الرومي، حيث حملا باقة من الورود كهدية لماكرون.

وكان ذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها ماكرون مع عدد من الشخصيات اللبنانية الهامة، والتي يجتمع اللبنانيون على محبتها وتأثيرهم الموحد غير الاستقطابي وغير الطائفي على اللبنانيين.

وكان ماكرون صرح بأنه  شعر بالرهبة خلال لقائه مع السيدة فيروز أمس الإثنين، أثناء استقبالها إياه في منزلها بالعاصمة بيروت".

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي:" شعرت بالرهبة عندما كنت في حضرتها وصوت فيروز ليس أكسسوارًا في مثل هذه الأزمات وهي تعطي شيئًا من لبنان الحلم وصوتها لا يزال مهمًا حتى هذا اليوم".

وأضاف "اسمحوا لي أن أحافظ على خصوصية اللقاء مع فيروز ورأيت جمالها ووعيها ووضوحها السياسي لقد تكلمنا وصمتنا".

وكان ماكرون منح السيدة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.

وفي المقابل أهدته السيدة فيروز  لوحة فنية، خلال زيارته لها في بيتها بالرابية.

بعد فيروز.. ماكرون يلتقي ماجدة الرومي.. ماذا حملت معها؟ | صورة
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