AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهدة عيان على انفجار مرفأ بيروت تحكي لـ شريف عامر مشاهد من الكارثة.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:03 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت أميرة شاهدة عيان على انفجار مرفأ بيروت، إنها شعرت بهزة كبيرة جدًا وقت الانفجار، مشيرة إلى أنهم شعروا أن إسرائيل تقوم بقصف بيروت.

وأضافت "أميرة"، خلال حوارها في فقرة ضيف التاكسي مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المُذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الجميع نزل إلى الشوارع لمعرفة ماذا حدث، حتى السيدات خرجت من بيوتهن من غير حجاب.

وتابعت شاهدة العيان على حادث إنفجار مرفأ بيروت أن الانفجار أسفر عن وفاة 190 شخصًا، وإصابة 6000 مواطن لبناني.

وأوضحت أميرة أنها جاءت إلى مصر حتى تقوم بجولات ترفيهية مع صديقاتها المصريات لكي تخرج من ما حدث لهم في انفجار مرفأ بيروت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس القبرصي يعرض المساعدة على لبنان

رئيس الوزراء اللبناني: انفجار بيروت كارثة وطنية

أخبار التوك شو| انفجار ضخم يهز بيروت.. وزير التعليم يوجه رسالة مهمة لأولياء أمور طلاب الثانوية العام المقبل

موجتها الانفجارية وصلت إلى 40 كيلومترا.. شاهد عيان من بيروت يتحدث لصدى البلد

بيروت كلها عم تبكي.. لبنانيون يروون حكاياتهم مع انفجار المرفأ

حقيقة سقوط صاروخ في مكان انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف عن مواصفات وسعر Motorola Razr 5G.. صور

لو هتاخد أوبر.. قرار غريب من الشركة بشأن عملائها

علي أبو جريشة: ما حدث مع حسني عبد ربه في الإسماعيلي «مرفوض»

تأكيدا على دعوة مصر.. وزير خارجية إيطاليا: سرت والجفرة خط أحمر

الزمالك يكشف أزمات عديدة يتعرض لها اتحاد الكرة بسبب استكمال الدوري.. فيديو

العودة للإجراءات الصعبة مرة ثانية.. مستشار الرئيس يوجه تحذيرا شديد اللهجة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكي ينام الأثرياء.. طرد الفقراء من الفنادق إلى شوارع لندن بسبب الحكومة

أسعار البطة والبومة والكريستالة والشارك أشهر سيارات ميتسوبيشي

شاهد.. بي إم دبليو ام 5 كومبيتيشن موديل 2021 .. فيديو وصور