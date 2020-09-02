شاهدة عيان على انفجار مرفأ بيروت تحكي لـ شريف عامر مشاهد من الكارثة.. فيديو

قالت أميرة شاهدة عيان على انفجار مرفأ بيروت، إنها شعرت بهزة كبيرة جدًا وقت الانفجار، مشيرة إلى أنهم شعروا أن إسرائيل تقوم بقصف بيروت.





وأضافت "أميرة" ، خلال حوارها في فقرة ضيف التاكسي مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المُذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الجميع نزل إلى الشوارع لمعرفة ماذا حدث، حتى السيدات خرجت من بيوتهن من غير حجاب.





وتابعت شاهدة العيان على حادث إنفجار مرفأ بيروت أن الانفجار أسفر عن وفاة 190 شخصًا، وإصابة 6000 مواطن لبناني.



