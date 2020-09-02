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منوعات

يترك عروسته وحيدة في الزفاف ويذهب لأصدقائه.. صور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت عروس لموقف محرج للغاية في حفل زفافها أثناء قيام القس بتلاوة الصلاة الخاصة بالزواج قبل بدء الاحتفال بمراسم الزفاف، ويبدو أن العريس كان منشغلا بالضحك مع أصدقائه حتى في اللحظات الهامة . 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن فتاة نشرت صورًا من حفل زفافها تظهر زوجها يترك يدها أثناء تلاوة القس بعض الإرشادات التي يتبعها الزوجان ويذهب لأصدقائه . 

علّقت الفتاة على تصرفات زوجها العفوية بأنها أحيانا تضعها في مواقف حرجة، وقالت إنها شعرت بالحرج الشديد بسبب ما قام به أثناء حفل الزفاف حتى لو كان الأمر يبدو على سبيل المزاح. 

شاركت الفتاة مشكلتها مع أصدقائها ، فجاءت الآراء بين مؤيدة لعفويته وأن الصور كانت مرحة من عريس في حفل زفافه ستظل ذكرى جميلة بعد الزفاف، وآراء أخرى تجد أن ما قام به العريس غير لائق وكان يجدر به أن يلتفت أن ذلك الموقف هام لا يستدعي للمرح. 
يترك عروسته وحيدة في الزفاف ويذهب لأصدقائه.. صور
يترك عروسته وحيدة في الزفاف ويذهب لأصدقائه.. صور
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