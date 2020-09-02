الكشف على 880 مريضا خلال يومين بقافلة طبية بقرية أبو نور الدين في جمصة

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية ، فى بيان لها اليوم، الأربعاء، أنه استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة، وبناءً على تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، فقد وجه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بقافلة علاجية مجانية لقرية أبو نور الدين مركز جمصة خلال يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر الجارى.









وأضاف البيان أنه تم توقيع الكشف الطبي على 880 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة شملت 2 عيادة باطنة و2 عيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نساء وتنظيم أسرة وأسنان.









وأشار البيان الختامى للقافلة العلاجية إلى أنه تم الكشف على 206 باطنة و192 أطفال و118 عظام وجراحة و153 جلدية و99 نساء وتنظيم أسرة و67 أسنان، كما تم توفير 130 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء 194 تحليلا مختلفا للمرضى، وإجراء 129 حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى.









كما أقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 70 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 7 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، كما تم إصدار 1 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى.







