مختار جمعة: مليار و546 مليون جنيه زيادة في إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه في ظل عناية الدولة بالوقف وحرصها على الحفاظ عليه وحسن استثماره ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا وتوجيهاته المستمرة في كل ما يتصل بشئون الأوقاف، فإن هيئة الأوقاف المصرية حققت أربعة أرقام قياسية في إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في ثلاثة أشهر.





وقال جمعة، في بيان رسمي له، إن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها، حيث بلغ إجمالي إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في العام المالي 2019 / 2020م مبلغ 1,546,659,340 جنيهًا، بزيادة قدرها 85,744,977 جنيه عن العام المالي الماضي 2018 / 2019م بنسبة تقدر بنحو 6%، وبزيادة قدرها 336,107,960 جنيه عن العام المالي 2017 / 2018م بنسبة تقدر بنحو 22%، وبزيادة قدرها 981,946 مليون جنيه عن العام 2013 / 2014م بنسبة 173,79%.





كما بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يونيو 2020م مبلغ 275,078,367 جنيه، بزيادة قدرها 106,405,517 جنيه بنسبة 63% عن نفس الشهر في عام 2019م، وبزيادة قدرها 148,151,068 جنيه بنسبة 117% عن نفس الشهر في عام 2018م.





وبلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليو 2020م مبلغ 88,526,946 جنيه، بزيادة قدرها 49,711,062 جنيه بنسبة 128% عن نفس الشهر في عام 2019م، وبزيادة قدرها 52,851,006 جنيه بنسبة 148% عن نفس الشهر في عام 2018م.





وبلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020م مبلغ 91,570,168 جنيه، بزيادة قدرها 23,253,313 جنيه بنسبة 34% عن نفس الشهر في عام 2019م، وبزيادة قدرها 25,579,124 جنيه بنسبة 39% عن نفس الشهر في عام 2018م.









وأوضح وزير الأوقاف تحقق الهيئة أرقاما متميزة يومية مع بداية شهر سبتمبر 2020م الذي يتوقع أن يكون نقلة كبيرة في متحصلات الهيئة، ورقما قياسيا جديدا.