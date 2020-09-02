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أخبار العالم

المرشح الأوفر حظا لخلافة شينزو آبي يكشف ملامح خطته حال فوزه بمنصب رئيس الحكومة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:19 م
سوجا
سوجا
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على صالح
أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا والمرشح الأوفر حظا لخلافة رئيس الوزراء المتنحي شينز آبي، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم الحفاظ على سياسات التحفيز ودفعها إلى الأمام إذا ما حل رئيسا للحكومة، حسبما ذكرت رويترز.

وكان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، قد اعلن استقالته يوم الجمعة، معللا بـ معاناته من مضاعفات صحية، حيث أعلن يوشيهيدي سوجا، أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء المنتهية ولايته، رسميًا عن محاولته استبدال رئيسه.

وكان بعد وصوله إلى السلطة، تعهد شينزو آبي بإحياء الاقتصاد الياباني المتعثر آنذاك، ووضع "ثلاثة أسهم" للسياسة النقدية والمالية والعرضية التي أطلق عليها لاحقًا اسم "أبينوميكس".

وقال كبير مساعدي شينزو آبي، الذي يغادر منصبه بسبب التهاب القولون التقرحي، إنه سيواصل العلاقة التي أقامتها الحكومة مع بنك اليابان تحت إدارة أطول رئيس للحكومة اليابانية خدمة.

وجاءت هذه التصريحات في مؤتمر صحفي أعلن فيه سوجا (71 عاما) قراره الترشح لسباق زعامة الحزب الحاكم.

وأعلن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان يوم الأربعاء عن انتخابات زعامة في 14 سبتمبر ، نتيجة استقالة زعيم الحزب الحالي ، رئيس الوزراء شينزو آبي ، بسبب مخاوف صحية.

وأعلن آبي رسميًا عن ترك منصبه كليا في 28 أغسطس.

والسباق على القيادة لمنصب رئيس الوزراء، الذي يبدأ رسميًا في 8 سبتمبر، يضم وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ، ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا ، ويوشيهيدي سوجا ، رئيس مجلس الوزراء الياباني.
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