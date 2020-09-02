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تعليم

التعليم ترصد 4 حالات غش بالموبايل في آخر أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:32 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية آخر أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019/2020، حيث أدى الطلاب (شعبة العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد (4809) طلاب/ طالبات، كما أدى الطلاب (شعبة الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد (3906) طلاب/ طالبات.

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كما أدى طلاب الثانوية العامة (شعبة الأدبي) الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد (13267) طالب/ طالبة، وأدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولي)، وأدي طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم ومقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات.

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وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحان خلال اليوم التاسع والأخير للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
 
وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد 4 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وذلك بمحافظات "الإسماعيلية (إدارة شمال الإسماعيلية)، الدقهلية (إدارة ميت غمر)، سوهاج (إدارة سوهاج)، الشرقية (إدارة الزقازيق)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
 
جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 3/9/2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية)، بينما يؤدي طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا آخر امتحانات الدور الثاني في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.
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