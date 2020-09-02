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أخبار العالم

يدعم داعش والإخوان وأنشطة إجرامية أخرى.. وثيقة مخابراتية مسربة تفضح أردوغان

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:34 م
وثيقة مخابراتية مسربة
وثيقة مخابراتية مسربة تفضح أردوغان
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سمر صالح
نشر موقع "نورديك مونيتور" التركي تفاصيل الوثيقة المخابراتية المسربة التي كشفت علاقات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشبكات إرهابية بما في ذلك تنظيم داعش، والتورط في تجارة نفط تنظيم داعش وأنشطة جماعة الإخوان وأنشطة إجرامية أخرى.

وقال الموقع التركي أنه تم الكشف عن تفاصيل الوثيقة في جلسة استماع عقدت في 21 مارس 2019 في المحكمة الجنائية العليا السابعة عشرة في أنقرة.

وتضم الوثيقة الاستخباراتية المكونة من 19 صفحة، نسخة مترجمة من تقرير أعده ما يعتقد أنه عميل أجنبي حول نقاط الضعف في تركيا قبل انتخابات عام 2015.

كما تضمن التقرير معلومات مخابراتية دولية تمت صياغتها في 1 أغسطس 2016 حول حسب ما وثقته "نورديك مونيتور".

وأظهرت الوثيقة المسربة أن عضوا بارزا في حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية لتسريع تمرير الاتفاقية العسكرية بين البلدين.

وأكدت الوثيقة المسربة أن المسؤول التركي، أحمد بيرات كونكار المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل سرا مع ضابط مخابرات قطري لتلقي الأموال، قبل أسبوع من مناقشة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، للاتفاق الذي سمح بنشر القوات التركية في قطر.

وقال الموقع التركي أنه تم الكشف عن واقعة التواصل بشأن الرشوة، من خلال شهادة الأدميرال سنان سورير، الذي كان مسؤولا عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي، والمعروف رسميا باسم إدارة الأركان العامة لتقييم التحليل الاستخباراتي الأول.
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