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رياضة

الدوري المصري.. طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع أسوان

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:34 م
صدى البلد
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أحمد هاني

تعادل فريق طلائع الجيش مع أسوان دون أهداف، فى المباراة التي جمعت بينهم  على أرضية استاد جهاز الرياضة العسكرى فى افتتاحية الجولة الـ24 للدورى .

وفشل فريق الطلائع في الوصول الي شباك اسوان وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة وخاصة الثنائى أحمد سمير وناصر منسى ثنائى الهجوم اللذان صنع العديد من الفرص فى الوقت الذى تألق فيه مسعد عوض حارس أسوان

ويحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا.

بينما أرتفع رصيد أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفًا.


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