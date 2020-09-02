قمر والفستان تحفة.. شاهد أنغام تبهر جمهورها في أحدث ظهور

قمر والفستان تحفة - وانا بحبها وبرتحلها بتجنن - مشاء الله

اقرأ ايضا :

يأتي ذلك بعدما روجت أنغام، لأغنيتها خلال الفترة الماضية، وأعلنت أمس عبر حسابها على انستجرام، عن موعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب.