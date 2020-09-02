AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قمر والفستان تحفة.. شاهد أنغام تبهر جمهورها في أحدث ظهور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:42 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
شاركت الفنانة أنغام جمهورها بـ صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

حازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : 

قمر والفستان تحفة - وانا بحبها وبرتحلها  بتجنن - مشاء الله 

اقرأ ايضا : 

وحصدت الفنانة أنغام، مليونا و266 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث كلباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»،  بعد طرحها عبر قناتها الرسمية يوم 28 أغسطس. 

يأتي ذلك بعدما روجت أنغام، لأغنيتها خلال الفترة الماضية، وأعلنت أمس عبر حسابها على انستجرام، عن موعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب. 

أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنغام تروج لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"

بـ الشيفون الأبيض.. أنغام بإطلالة تخطف الأنظار على البحر

أنغام تطرح أغنيتها الجديدة بحبك وبرتاحلك.. اليوم

بحبك وبرتاحلك.. رانيا يوسف تهنئ أنغام بكليبها الجديد

بحبك وبرتاحلك.. أنغام تحصد نصف مليون مشاهدة في ساعات على يوتيوب

بنشر مقطع فيديو.. أنغام تروج لكليب أغنية بحبك وبرتاحلك

ترشيحاتنا

فرصة أخيرة.. تحذير شديد اللهجة من المفوضية الأوروبية إلى تركيا

بفستان قصير.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الصحة العالمية: فتح المدارس لا يعني وجود الطلاب في المدرسة ويمكن مواصلة الدراسة عن بعد

مصير غامض.. شوبير يكشف عن قرحة تهدد نيدفيد

عقوبة مالية على كهربا بسبب مشادة مع الشناوي وعبد الحفيظ في الأهلي

مأساة أم.. لجأت للمخدرات خلال إغلاق كورونا بسبب شجار أبنائها المستمر

AdvertisementS

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

شاهد.. حملة مكبرة لإخلاء ٣٧٠٠ أسرة.. وإزالة ١٢٠٠ منزل |تفاصيل

الفاسد خاف من الفضيحة.. كشف لغز العثور على جثة نائب مدير بنك بنهر النيل

حالة واحدة لا يطبق فيها قانون التصالح.. تعرف عليها

رسميًا.. فتح أجواء السعودية بشكل دائم للطائرات بين إسرائيل والإمارات

تفاصيل أزمة كهربا مع محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ.. والأهلي يغرمه مليون جنيه

أغسطس انتهى.. هل تشهد البلاد موجات حرارة جديدة ورطوبة عالية خلال سبتمبر؟.. الأرصاد تجيب

قتلها من 9 سنين.. هاني عايز يطلق حبيبته من جوزها وأمه رفضت فخلص عليها.. أهالى عابدين يروون التفاصيل.. صور

محافظ الجيزة: لا تصالح في أي مخالفات أو تعديات على أراض زراعية

شوبير: فيفا سيعاقب اتحاد الكرة بسبب أزمة كهربا مع الزمالك

خاص.. كواليس خناقة الشناوي وكهربا فى مران الأهلي

السيسى لـ نتنياهو: مصر تدعم أية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجال في خطر .. الهاتف يهدد الخصوبة والكرش يصيبك بسرطان البروستاتا

حافظي على صحتك.. أفضل أنواع الفيتامينات للنساء

جاكوار F-Pace SVR تتحول إلى ستيلث 2021 بقوة خارقة.. صور