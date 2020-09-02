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محافظات

انطلاق أولى فعاليات مبادرة "قرية بلا أمية" في بسيون بالغربية .. صور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:25 م
مبادرة قرية بلا أمية
مبادرة قرية بلا أمية
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أحمد على

انطلقت اليوم فعاليات مبادرة قرية بلا أمية في قرى الفرستق ومحلة اللبن بمركز بسيون في الغربية ضمن مشروع القرى النموذجية الذي تتبناه المحافظة للارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي لقرى ومراكز المحافظة .


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حضر المبادرة  نجوى العشيري السكرتير العام المساعد و الدكتورة جيهان الذهبي من المكتب الفني للمحافظ ، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار .


يذكر أن محافظ الغربية أعلن عن إطلاق مبادرة تحت شعار " نحن الأكثر إنتاجا"  وتتضمن في المرحلة الأولى تطوير 6 قرى من أصل 23 قرية تم اختيارها لتكون قرى نموذجية في جميع المجالات، وتم تنفيذ مبادرة قرية بلا أمية في قرية شبرابلولة مركز السنطة منذ عدة أيام.

انطلاق أولى فعاليات مبادرة "قرية بلا أمية" في بسيون بالغربية .. صور
انطلاق أولى فعاليات مبادرة "قرية بلا أمية" في بسيون بالغربية .. صور
انطلاق أولى فعاليات مبادرة "قرية بلا أمية" في بسيون بالغربية .. صور
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