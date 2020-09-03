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حوادث

بحجم تعاملات 150 ألف ريال سعودي.. ضبط شخص يتاجر في العملة بالشرقية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام شخص حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة الشرقية، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، ثم يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه من بعض البنوك المختلفة، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكى لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى (150 ألف ريال سعودى، 13500 يورو، 100 ألف درهم إماراتى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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