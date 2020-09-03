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مرأة

تزيد خطر النوبات القلبية.. 3 أطعمة شائعة تدمر القلب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:11 ص
القلب
القلب
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لمياء الياسين

تعد أمراض القلب من أعلى الأمراض سببا للوفاة، وتعد أبرز أعراض النوبات القلبية التى يجب عدم إغفالها وفقا لموقع "برايت سايد" هى التعب غير المعتاد هو أحد الأعراض الرئيسية التي تشير إلى نوبة قلبية وشيكة.


أكثر الأعراض شيوعًا

كما تعد أكثر الأعراض شيوعًا  قبل النوبة القلبية هى ضيق التنفس، وهو شعور قوي بعدم القدرة على التنفس بعمق، بالإضافة إلى عدم انتظام ضربات القلب لمدة 1-2 دقيقة.

احمى نفسك
ويمكن بعادات يومية بسيطة حماية نفسك من الإصابة بأمراض القلب وضبط معدل ضربات القلب إليك، أبرزها وفقا لموقع "برايت سايد" كالتالى:

1- تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 يساعد على خفض ضربات القلب في العديد من الدراسات بين الأشخاص الذين يعانون أو لا يعانون من أمراض مرتبطة بالقلب.


2- التنفس العميق يعززوظائف القلب والأوعية الدموية ويساعد على ضبط  معدل ضربات القلب  في غضون أسبوع من الممارسة المنتظمة.


3- يساعد اتباع نظام غذائي متوازن على تحسين صحة القلب، وتحسين معدل ضربات القلب السريع


4- ابق رطبًا لان نقص الماء قد يكون له بعض الآثار السلبية على صحة القلب، ويمكن أن يزيد نقص الجفاف الحاد من خطر الإصابة بأمراض القلب

5-خفض الكافيين لما له من فائدة فى إدرار البول بسبب فقدان الماء في الجسم، قد تنخفض الدورة الدموية وتتسبب في ضخ القلب أكثر.






على الجانب الآخرهناك بعض الأطعمة يجب أن يتوقف عن تناولها مرضى القلب، وتؤدي إلى تضررهم وبعض الأطعمة المضرة التي لا ينصح بتناولها فهى تدمر القلب

1- الوجبات السريعة: تحتوي هذه الأطعمة على الكثير من الدهون المشبعة  والتى تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.


2-السكريات المصنعة: مثل الحلوى والعصائر المعلبة والمحفوظة، لأنها مضرة بالقلب.

3-اللحوم المصنعة: ترفع نسبة الإصابة بأمراض السرطان والقلب حتى عند تناول وجبة صغيرة منها.

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