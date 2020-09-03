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منوعات

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:47 ص
مدمنة عمليات تجميل
مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه "دمية بلاستيكية"
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هدير علاء
أنفقت ممرضة مهووسة بعمليات التجميل لدرجة الإدمان مبالغ طائلة تصل إلى حوالي 55 ألف جنيه إسترليني على هذا النوع من العمليات لكي تشبه "الدمى البلاستيكية"، وهو ما أدى إلى تغير مظهرها بصورة صادمة، كما يتبين في اللقطات المرفقة.

وتأمل هذه السيدة "تارا جاين ماكوناتشي" ذات الـ31 عامًا، وهي من مدينة "ملبورن" الأسترالية، رفع قيود السفر المفروضة بسبب جائحة كورونا في أقرب وقت ممكن كي يكون في إمكانها السفر مجددًا من أجل إجراء المزيد من الجراحات التجميلية.


ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "ماكوناتشي" تصر على مواصلة الخضوع لإجراءات تجميلية بهدف تعزيز مظهر "الدمية البلاستيكية" والحفاظ عليه، وهي تخطط للخضوع إلى عملية لتغيير لون العينين وأخرى لإزالة ضلوع من جسدها وغيرهما.

وتحظى هذه السيدة بنسبة متابعة ملحوظة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وقد أنشأت مؤخرًا حسابًا على إحدى المنصات الإلكترونية التي تتيح لها تحقيق عائد مادي مقابل مشاركة المحتوى الخاص بها، وذلك حتى تتمكن من تحمل تكاليف الإجراءات التجميلية الأخرى التي تخطط للخضوع لها.


وقد تمكنت من تحقيق أرباح تجاوزت 5 آلاف جنيه إسترليني، ما يعادل 10 آلاف دولار أسترالي، في الأيام الثلاثة الأولى.

وقالت في تصريح لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية إنها لا تعلم تحديدًا مقدار ما أنفقته على الجراحات التجميلية، لكنها تعتقد أن التكاليف تصل إلى نحو 100 ألف دولار أسترالي.
تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية
تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية
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