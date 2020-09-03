يحدث في أسوان.. ضبط 456 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الأجهزة المعنية بمديرية أمن أسوان سلسلة حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن فى الشارع على الوجه الأكمل.
حيث تمكنت من ضبط 456 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط دراجتين نارية و2 توك توك بدون ترخيص، بجانب تحرير 68 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 78 مخالفة.
هذا بالإضافة إلى تحرير 110 مخالفات غرامة ونش، وسحب تراخيص 84 حالة عدم قبول التصالح، مع تحرير 110 مخالفات متنوعة.
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، التابع لدائرة مركز شرطة أسوان، حيث أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابيتين لتعاطى مخدر "حشيش وبانجو وأقراص مخدرة.
واقرأ أيضًا: فى حملة بأسوان.. ضبط 429 مخالفة مرورية و10 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية
وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن، وعمّقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصةً أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
حيث تمكنت من ضبط 456 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط دراجتين نارية و2 توك توك بدون ترخيص، بجانب تحرير 68 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 78 مخالفة.
هذا بالإضافة إلى تحرير 110 مخالفات غرامة ونش، وسحب تراخيص 84 حالة عدم قبول التصالح، مع تحرير 110 مخالفات متنوعة.
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، التابع لدائرة مركز شرطة أسوان، حيث أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابيتين لتعاطى مخدر "حشيش وبانجو وأقراص مخدرة.
واقرأ أيضًا: فى حملة بأسوان.. ضبط 429 مخالفة مرورية و10 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية
وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن، وعمّقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصةً أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.