AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة أسوان تواصل تنفيذ أعمال تطعيم الأطفال.. صور

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:06 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
واصلت إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها فى أعمال خطة تطعيم الأطفال المواليد من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018 , والتى تستهدف تطعيم الأطفال بواقع جرعتين من طعم السولك.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان بأن أعمال خطة التطعيم تم إطلاقها اعتبارا من أول يوليو الماضى, ويتم تطعيم الأطفال فى الفئة العمرية المحددة بأى من الوحدات ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة بغض النظر عن المكان الذى تم قيد الطفل به.

وأقرأ أيضًا :

هذا فيما كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن سعى المحافظة لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال الفرق الثابتة فى الوحدات الصحية أو الفرق المتحركة والتى سيتم توزيعها على المنشآت والمبانى الحكومية، بجانب مواقف السيرفيس والأسواق والجمعيات ومراكز الشباب ودور العبادة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم أيضًا الاستعانة بـ456 رائدة ريفية مع عقد ندوات بمختلف المدن والقرى لتكثيف التوعية المجتمعية المباشرة وتعريف العائلات والأفراد بأهمية التسجيل فى هذه المنظومة التى ستوفر لهم الرعاية الصحية الشاملة المجانية بداية من الكشف والفحص الطبى وحتى إجراء العمليات الجراحية الكبيرة والمعقدة .

وقال بأنه يتم صرف العلاج دون أى أعباء على المريض ليكون ذلك إحدى ثمار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق هذه المنظومة التى تعتبر نقلة نوعية فى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن البسيط بالجودة العالية .
صحة أسوان تواصل تنفيذ أعمال تطعيم الأطفال.. صور
صحة أسوان تواصل تنفيذ أعمال تطعيم الأطفال.. صور
صحة أسوان تواصل تنفيذ أعمال تطعيم الأطفال.. صور
صحة أسوان تواصل تنفيذ أعمال تطعيم الأطفال.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تستهدف٣٣٧ ألف طفل.. صحة الدقهلية: حملة تطعيم مصغرة بجميع الوحدات والمكاتب

محافظ أسوان: فرق ثابتة ومتحركة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

استجابة للمواطنين .. تغير محول كهرباء بنصر النوبة وصيانة الأعمدة بالصداقة الجديدة.. صور

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.. تفاصيل

لن أتنازل عن حقي هذه المرة.. تركي آل الشيخ: سأقاضي من يحرض ضدي ويشوه سمعتي

سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

رزقك الذي يطلبك سوف يأتيك ولو على ضعفك.. سامح حسين يبعث رسالة عبر انستجرام

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس

الضرائب: إلزام 134 شركة من كبار الممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسجد الأمير حسن.. تحفة فنية أثرية في سوهاج..شاهد

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين