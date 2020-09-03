صحة أسوان تواصل تنفيذ أعمال تطعيم الأطفال.. صور

واصلت إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها فى أعمال خطة تطعيم الأطفال المواليد من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018 , والتى تستهدف تطعيم الأطفال بواقع جرعتين من طعم السولك.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم أيضًا الاستعانة بـ456 رائدة ريفية مع عقد ندوات بمختلف المدن والقرى لتكثيف التوعية المجتمعية المباشرة وتعريف العائلات والأفراد بأهمية التسجيل فى هذه المنظومة التى ستوفر لهم الرعاية الصحية الشاملة المجانية بداية من الكشف والفحص الطبى وحتى إجراء العمليات الجراحية الكبيرة والمعقدة .
وقال بأنه يتم صرف العلاج دون أى أعباء على المريض ليكون ذلك إحدى ثمار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق هذه المنظومة التى تعتبر نقلة نوعية فى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن البسيط بالجودة العالية .
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان بأن أعمال خطة التطعيم تم إطلاقها اعتبارا من أول يوليو الماضى, ويتم تطعيم الأطفال فى الفئة العمرية المحددة بأى من الوحدات ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة بغض النظر عن المكان الذى تم قيد الطفل به.
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هذا فيما كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن سعى المحافظة لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال الفرق الثابتة فى الوحدات الصحية أو الفرق المتحركة والتى سيتم توزيعها على المنشآت والمبانى الحكومية، بجانب مواقف السيرفيس والأسواق والجمعيات ومراكز الشباب ودور العبادة.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم أيضًا الاستعانة بـ456 رائدة ريفية مع عقد ندوات بمختلف المدن والقرى لتكثيف التوعية المجتمعية المباشرة وتعريف العائلات والأفراد بأهمية التسجيل فى هذه المنظومة التى ستوفر لهم الرعاية الصحية الشاملة المجانية بداية من الكشف والفحص الطبى وحتى إجراء العمليات الجراحية الكبيرة والمعقدة .
وقال بأنه يتم صرف العلاج دون أى أعباء على المريض ليكون ذلك إحدى ثمار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق هذه المنظومة التى تعتبر نقلة نوعية فى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن البسيط بالجودة العالية .