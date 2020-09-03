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تعليم

جامعة MSA تنظم أول ندوة دولية رقمية لطب الأسنان في مصر والوطن العربي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:30 م
جامعة MSA
جامعة MSA
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قسم التعليم
تنظم كلية طب الأسنان جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، برئاسة الدكتورة فاتن كامل عميد كلية طب الأسنان جامعة MSA، الندوة الدولية الأولى لطب الأسنان الرقمي عن طريق البث المباشر على شبكة الإنترنت، والتي تعقد لأول مرة فى مصر والوطن العربي. 

اخبار التعليم|

تعقد الندوة، تحت رعاية وزير التعليم العالى و البحث العلمى، فى الفترة من 17 الى 19 سبتمبر 2020، بالشراكة مع  MSA Digital Dentistry Club و  Digital   Dentistry Society DDS التى تعد من أهم الجمعيات العلمية المختصة بالتعليم والبحث العلمى المختص بطب الأسنان الرقمي عالميًا.

قالت عميدة كلية طب الأسنان بجامعة MSA،  الدكتورة فاتن كامل،  أن الندوة تتماشى مع اتجاه الدولة لتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى كافة المجالات لما لها من فائدة عظيمة فى توفير الوقت و الجهد و رفع مستوى وكفاءة خدمة المرضى بدقة فائقة مع تقليل فرص انتقال العدوى و الامراض، لافتة أنه وفِي هذا الإطار تم التعاون بين جامعة MSA كلية طب الاسنان و Digital Dentistry Society لتبادل  الخبرات فى مجال طب الاسنان الرقمى الذى شهد طفرة غير مسبوقة فى السنوات الاخيرة مما يستلزم مواكبة هذا التطور وإدماج الجيل الجديد من طلبة طب الاسنان للحاق بركب التقدم التكنولوجى و تشجيعهم على المنافسة والتميز.

أخبار التعليم:
وأشارت الدكتورة فاتن كامل،  أن الندوة تضم 20 متحدث  دولى من مختلف أنحاء  العالم، ولأول مرة ستضم الندوة بجانب المحاضرات، عروض حية و يعرض فيها كيفية استخدام التقنيات الحديثة و تطبيقها فى علاج المرضى فضلا عّن عرض 13 شركة من كبرى الشركات و المنصات التعليمية المتخصصة منتجاتها و آخر ما توصل اليه العلم الحديث فى هذا المجال.

وأكدت عميدة كلية طب الأسنان، حصول كل الحضور للمؤتمر والبث المباشر المجاني للمؤتمر على شهادة معتمدة من كلية طب الأسنان جامعة  MSA وDigital Dentistry Society. 

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