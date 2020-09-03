محافظ الوادي الجديد يطالب بزيادة ماكينات الصرف الآلي بالفرافرة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، خلال جولته اليوم بمركز الفرافرة، فرع بنك مصر بالمدينة، حيث أشاد بالخدمات المقدمة للمواطنين والإجراءات الإحترازية المتبعة لحماية العملاء.





ووجه الزملوط بالتوسع فى تركيب ماكينات الصرف الآلي بالمدينة والقري وذلك للتيسير على المواطنين، وتنسيق وتجميل المنطقة المجاورة للبنك لإضفاء مظهر حضاري.

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وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، خلال جولته اليوم بمركز الفرافرة يرافقه يوسف مرزوق رئيس المركز ، قد افتتح السوق الحضاري الجديد.





ووجه الزملوط بتنويع أنشطة السوق والخدمات المعروضة به وفقًا لأولوية الأنشطة المطلوبة والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين. هذا وتبلغ تكلفة إنشاء السوق ٣.٨ مليون جنيه ويضم ٣٢ وحدة تجارية سيتم طرحها للشباب من أبناء المركز.





يذكر ان السوق الحضاري قد تم إنشاءه وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائي علي مساحة 2456 م2.



