بسبب تعليق ساخر.. سيدة تمنع شريك حياتها السابق من رؤية ابنتهما الوحيدة

قررت سيدة معاقبة شريك حياتها السابق بمنعه من رؤية ابنتهما الوحيدة، البالغة من العمر عامين ونصف، وذلك بعد وصفه للطفلة بـ" البدينة " وترديده تعليقات ساخرة من وزنها أكثر من مرة، ومواصلته مثل هذا التصرف رغم حثها له على التوقف.





وتناول تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل هذه الواقعة، حيث أوضح أن هذه السيدة كانت قد قررت مشاركة مشكلتها مع والد طفلتها عبر منصة "Reddit" لطلب نصيحة المتابعين بشأن كيفية التعامل مع تعليقاته المزعجة بشأن الطفلة.









وذكرت في منشورها أن لديها الوصاية الكاملة على ابنتها، حيث أن الأب في السجن في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنها كانت تصطحب الطفلة لزيارته حتى أجبرتها جائحة كورونا على التوقف عن زيارته وأصبح في إمكانها هي وطفلتها رؤيته عبر مكالمات فيديو.





وتابعت موضحة أنها تفكر حاليًا في قطع الاتصال معه تمامًا بعد أن واصل الإدلاء بتعليقات ساخرة بشأن وزن طفلتهما ذات العامين والنصف، لدرجة أنه أخبرها ذات مرة أن ابنتهما في حاجة إلى اتباع حمية غذائية أو أن عليها التوقف عن تناول الحلوى، وكان ذلك أمام الطفلة، التي سألت والدتها عن معنى ذلك، في حين لم تتمكن الأم من الرد عليها.





وأكدت أنها طلبت منه مرارًا التوقف عن قول مثل هذه التعليقات، لكن دون جدوى، حتى اضطرت في النهاية إلى إخباره بأنها ستتوقف عن التواصل معه حتى "يتعلم السيطرة على أقواله"؛ وأضافت أن قرارها أثار انزعاجه وأخبرها بأنها بذلك تبعده عن ابنته وتجعله غريبًا عنها فقط لأنه يحاول حماية صحتها، لكنها أصرت على موقفها.









وفي نهاية منشورها، سألت المتابعين عما إذا كان قرارها بمنع شريك حياتها السابق من رؤية طفلتهما لحين توقفه عن التعليقات المزعجة على وزنها مبالغًا فيه أم أنها على حق.



