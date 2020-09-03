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رياضة

مدرب بيراميدز: مباراة الزمالك كانت قوية.. وعلينا الحفاظ على هدوئنا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، إن مباراة الزمالك كانت قوية للغاية وفي النهاية المنافس فاز وأهنئه على الفوز والأداء والروح التي ظهرت في الملعب، موضحا أن بيراميدز كان الأكثر سيطرة على اللقاء ولاحت له فرص أكبر، وفي لحظة العودة أهدر محمد فاروق ركلة الجزاء.

وأضاف في المؤتمر الصحفي أن بيراميدز كان الأفضل ولكن التوفيق لم يكن مع اللاعبين في الفرص التي لاحت أمامهم بجانب الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال اللقاء، مطالبا اللاعبين بضرورة الهدوء في بعض المواقف التي تواجههم خلال المباراة وكانت سببا في تفوق الزمالك وتحقيق الفوز.

وحول تغيير إبراهيم عادل الذي تأثر بيراميدز بخروجه، أوضح تشاتشيتش أنه لاعب صاعد ولا يزال صغير السن ولعب فترة طويلة، وظهر عليه الإجهاد وفضل الدفع بلاعب لا يزال قادرا على العطاء وبعد تغييره جاءت فرص عديدة للفريق وركلة الجزاء التي أهدرها الفريق.

وتابع تشاتشيتش أن الخسارة أمام الزمالك لا تعني ضياع المركز الثاني والمنافسة مستمرة وما زال هناك ٣٠ نقطة في إطار المنافسة والفريق بمستواه العادي قادر على الاستمرار في صراع المركز الثاني حتى اللحظة الأخيرة ولن يتنازل عن المركز بأي شكل.

وشدد المدرب على أن الفريق تعامل بشكل خاطئ في بعض المواقف والأخطاء شيء وارد في كرة القدم، وكذلك الزمالك قدم بعض الأخطاء، ويحاول التعامل مع الأخطاء وعلاجها في التدريبات خلال الأيام المقبلة، في ظل ضغط الوقت وعدم وجود فرصة للتدريب.

وأوضح المدرب أن بيراميدز أتاح لنفسه عدد فرص كبيرا أمام الزمالك وشاهد المنافس كثيرا في عديد المباريات ولولا سوء الحظ لخرج الفريق بنتيجة أفضل.
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