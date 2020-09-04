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محافظات

إزالة 34 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى حملات بالغربية ..صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:20 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحمد على

واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بقري ومراكز محافظة الغربية اليوم استمرارها فى تدشين حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي واملاك الدولة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات والدوريات الشرطة لردع المخالفيه وإحالتهم للنيابات العسكرية لإتخاذ شئونها .

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كما تأتي تلك الحملات فى إطار الموجه السادسه عشر لازاله التعديات على املاك الدوله ( ري - صرف - اوقاف - املاك دوله - سكه حديد ) و التي بدأت يوم الثامن من شهر يوليو الماضي  على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وسمنود .

من جانبه كشف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة أن الموجه  تمكنت من استرداد حق الدوله في مساحة 5079 متر و إزالة 29 حالة تعدي .

كما أسفرت الحملات عن ازالة 34 حالة تعدي بمساحه اجماليه 5079 متر منهم : 12 حالة تعدي علي ري بحري بمساحة 354 متر و 17 حالات تعدي علي الارض الزراعيه بمساحة 4725 متر و التي كانت عباره عن مباني و أكشاك و حظائر و أسوار و أضاف أن حملات استرداد حق الدوله لا تزال مستمره لرفع كافة التعديات حسب تعليماته مجلس الوزراء .

 

 

 

إزالة 34 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى حملات بالغربية ..صور
إزالة 34 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى حملات بالغربية ..صور
إزالة 34 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى حملات بالغربية ..صور
إزالة 34 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى حملات بالغربية ..صور
إزالة 34 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى حملات بالغربية ..صور
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