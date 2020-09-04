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حوادث

ضبط كمية من الحشيش والبانجو المخدر وأسلحة نارية وذخائر بدمياط

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:02 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان دمياط بمديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (فرد خرطوش - M 2 طلقة لذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى) بحوزة (مسجل شقى خطر سرقة بالإكراه، وسبق إتهامه فى 24 قضية - مقيم بدائرة القسم).

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط (فرد خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام - مبلغ مالى) بحوزة (سمسار - مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط - سبق إتهامه فى قضية مخدرات).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائرى ومتجرى المواد المخدرة.
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