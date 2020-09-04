ضبط كمية من الحشيش والبانجو المخدر وأسلحة نارية وذخائر بدمياط

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان دمياط بمديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (فرد خرطوش - M 2 طلقة لذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى) بحوزة (مسجل شقى خطر سرقة بالإكراه، وسبق إتهامه فى 24 قضية - مقيم بدائرة القسم).





كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط (فرد خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام - مبلغ مالى) بحوزة (سمسار - مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط - سبق إتهامه فى قضية مخدرات).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائرى ومتجرى المواد المخدرة.