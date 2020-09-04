ضبط 17 شيشة وتحرير 29 مخالفة في أسوان.. صور

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مشتركة مع مكتب شئون البيئة والتى إستهدفت المرور الميدانى المفاجئ على كافيه بأحد المولات الشهيرة بوسط المدينة والذى يقدم الشيشة لزبائنه فى وقت متأخر من الليل على الرغم من التحذير المكرر بمنعها في المقاهى والكافيهات والكافتريات .
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم الحملات المكبرة لمتابعة منظومة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .
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من جانبه أوضح العميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة أسوان أنه تم مصادرة 17 شيشة في هذا الكافيه ضمن حملة مكبرة برئاسة محمود بهاء نائب رئيس المركز لقطاع غرب وجنوب وعضوية مديرى البيئة والرخص والأغذية ، بالإضافة إلى ممثلى جهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والطب البيطري .
وأكد العميد طارق لطفى على أن الحملة شملت 17 منشأة ومحل تجارى تم خلالها تحرير 14 مخالفة إشتراطات بيئية ، و5 مخالفات عدم تسديد تجديد رسوم رخصة نشاط ، بجانب تحرير ٢ مخالفة رخصة نشاط ، وأيضًا ٢ مخالفة للإجراءات الإحترازية ، علاوة على التوصية بإغلاق ٦ منشأت تجارية بدون ترخيص .
وبالتوازى مع ذلك نجحت جهود الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم الجمعة فى ضبط 510 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بشوارع المحافظة بتوجيهات من العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور بأسوان، ورئاسة العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور .
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم الحملات المكبرة لمتابعة منظومة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .
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من جانبه أوضح العميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة أسوان أنه تم مصادرة 17 شيشة في هذا الكافيه ضمن حملة مكبرة برئاسة محمود بهاء نائب رئيس المركز لقطاع غرب وجنوب وعضوية مديرى البيئة والرخص والأغذية ، بالإضافة إلى ممثلى جهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والطب البيطري .
وأكد العميد طارق لطفى على أن الحملة شملت 17 منشأة ومحل تجارى تم خلالها تحرير 14 مخالفة إشتراطات بيئية ، و5 مخالفات عدم تسديد تجديد رسوم رخصة نشاط ، بجانب تحرير ٢ مخالفة رخصة نشاط ، وأيضًا ٢ مخالفة للإجراءات الإحترازية ، علاوة على التوصية بإغلاق ٦ منشأت تجارية بدون ترخيص .
وبالتوازى مع ذلك نجحت جهود الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم الجمعة فى ضبط 510 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بشوارع المحافظة بتوجيهات من العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور بأسوان، ورئاسة العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور .