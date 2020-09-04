AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 17 شيشة وتحرير 29 مخالفة في أسوان.. صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:41 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مشتركة مع مكتب شئون البيئة والتى إستهدفت المرور الميدانى المفاجئ على كافيه بأحد المولات الشهيرة بوسط المدينة والذى يقدم الشيشة لزبائنه فى وقت متأخر من الليل على الرغم من التحذير المكرر بمنعها في المقاهى والكافيهات والكافتريات .

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم الحملات المكبرة لمتابعة منظومة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وأقرأ أيضًا :
باجراءات قائية.. المركز الثقافى الإفريقي بأسوان يعود لاستقبال الزائرين

من جانبه أوضح العميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة أسوان أنه تم مصادرة 17 شيشة في هذا الكافيه ضمن حملة مكبرة برئاسة محمود بهاء نائب رئيس المركز لقطاع غرب وجنوب وعضوية مديرى البيئة والرخص والأغذية ، بالإضافة إلى ممثلى جهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والطب البيطري .

وأكد العميد طارق لطفى على أن الحملة شملت 17 منشأة ومحل تجارى تم خلالها تحرير 14 مخالفة إشتراطات بيئية ، و5 مخالفات عدم تسديد تجديد رسوم رخصة نشاط ، بجانب تحرير ٢ مخالفة رخصة نشاط ، وأيضًا ٢ مخالفة للإجراءات الإحترازية ، علاوة على التوصية بإغلاق ٦ منشأت تجارية بدون ترخيص  .

وبالتوازى مع ذلك نجحت جهود الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم الجمعة فى ضبط 510 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بشوارع المحافظة بتوجيهات من العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور بأسوان، ورئاسة العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور .
ضبط 17 شيشة وتحرير 29 مخالفة في أسوان.. صور
ضبط 17 شيشة وتحرير 29 مخالفة في أسوان.. صور
ضبط 17 شيشة وتحرير 29 مخالفة في أسوان.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة أسوان تضبط وتعدم عددا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.. صور

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومراقبة الأسعار داخل أسواق أسوان.. صور

إغلاق 5 منشآت تجارية مخالفة في حملة بأسوان

ضبط 484 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

ضبط 494 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

فى حملة مرورية.. ضبط 488 مخالفة متنوعة بأسوان

ترشيحاتنا

توب كب .. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

شوقي غريب يكشف لـ "صدى البلد" حقيقة احتفاظه بنسخة كأس أمم أفريقيا المفقودة

هل تبيع الحكومة مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية.. الوزراء يرد

لتوفير 30 مليار دولار| عالم مصري ينجح في إعادة القطن إلى عصره الذهبي.. فيديو

فتح باب التحقيق.. تفاصيل جديدة فى سرقة كأس أمم أفريقيا باتحاد الكرة

فيديو جراف.. قطع جثة طفلته بالمنشار.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بالطالبية

AdvertisementS

اعتبريني بابا وهاتى حضن.. ضحايا طبيب الغربية :كنا فاكرين إنه بيعالجنا ومجاش في بالنا إنه متحرش

مدبولي: الرئيس السيسي كلف بـ إنشاء سد جيوليوس نيريري بـ تنزانيا على أعلى مستوى

زيادة 4 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2020

اتهامات وتحقيق وجرد .. تفاصيل ١٢٠ ساعة فى أزمة سرقة كؤوس أمم أفريقيا

فيديو جراف.. قطع جثة طفلته بالمنشار.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بالطالبية

بمشاركة مصر والأمم المتحدة.. الإمارات تعلن انطلاق أعمال القمة العالمية للصناعة

سافر 54 دولة وقتله مسجل خطر.. القصة الكاملة لجريمة الدكتور وزوج الخادمة فى روض الفرج

كيلو الفراخ بـ 14 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد صورتها بالمايوه .. الجمهور يهاجم دنيا عبد العزيز

تحرك جديد من إثيوبيا بعد تجميد مساعدات أمريكية بسبب سد النهضة

الأرصاد: الطقس غدا معتدل نهارا على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الحكومة: لا صحة لمد فترة التصالح في مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شورت وشعر كيرلي.. ريهام أيمن تجذب الأنظار بإطلالة صيفية

توب كب .. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نادين الراسي