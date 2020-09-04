الكشف المجاني لـ 3176 مواطنا بقريتي بنبان والعتمور في أسوان .. صور

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم القوافل العلاجية من جديد مع مراعاة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) .





وفي هذا الإطار تم تنظيم قافلة طبية للكشف المجانى إستمرت لمدة يومان بقرية بنبان التابعة لمركز دراو ، بجانب قرية العتمور المستجد التابعة لمركز كوم أمبو، وتم إجراء الكشف الطبى على 3176 مواطنا.





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وضمت القافلة الطبية عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، إضافة إلى عمل التحاليل الطبية المجانية ، علاوة على عقد ندوات توعية للأهالي.





أقيمت أعمال القافلة الطبية تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.





كانت مديرية الشئون الصحية بأسوان نظمت سلسلة إجتماعات موسعة لمتابعة إستعدادات أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل .